Венс зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Венс зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримуватиме відкритий діалог з Україною та Зеленським, заявив Венс
Вашингтон перебуває у процесі узгодження часу зустрічі

США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами Венса, США зараз працюють над тим, щоб організувати зустріч Зеленського та Путіна, де обидва зможуть домовитися про мир.

«США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту (війни в Україні, – ред.). Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський», – заявив він.

Венс додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтримуватиме відкритий діалог з Україною та Зеленським і додав, що США прагнуть припинення війни в Україні по поточній лінії зіткнення.

«Ми більше не фінансуємо війну в Україні, американці втомились відправляти свої гроші та свої податки на фінансування цього конфлікту, ми хочемо досягти мирного врегулювання», – сказав Венс. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. 

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску. 

Теги: Адміністрація Президента путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори Джей Ді Венс

