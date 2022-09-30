«Путін має програти війну». Потужна заява глави британського уряду Елізабет Трасс

Глава британського уряду Елізабет Трасс заявила, що Лондон ніколи не визнає результатів так званих референдумів

Проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України – ніщо інше, як порушення світових кордонів без поваги до міжнародного права та життя людей. Про заяву політика повідомила «Європейська правда».

Трасс запевнила, що продовжуватиме активно підтримувати Україну, а фюреру Путіну не дозволить диктувати умови шляхом грубої сили.

«Володимир Путін вкотре вчинив порушення міжнародного права з явною зневагою до життя українського народу, який він, як він стверджує, репрезентує. Ми забезпечимо, щоб він програв цю незаконну війну», – зазначила вона.

Нагадаємо, Ліз Трасс обіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Лідери країн обговорили успішний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися понад 200 українських захисників, ситуацію навколо Запорізької АЕС та проведення на окупованих територіях так званих референдумів.