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Аналітики ISW пояснили, чому Путін почав частіше виходити в люди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, чому Путін почав частіше виходити в люди
Путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області
фото з відкритих джерел

Подібні появи є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера воєнного часу

Відновлення публічних виступів президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Путін почав частіше з'являтися на публіці в російських містах і частіше робити розпливчасті заяви про вторгнення Росії в Україну останніми днями порівняно з помітною відсутністю в громадській діяльності протягом перших десяти місяців війни.

23 грудня Путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області (підприємство з виробництва озброєнь – ред.) та, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі, але в останній момент скасував захід.

Подібні появи є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера воєнного часу та відновити панівне становище у внутрішньому інформаційному просторі, оскільки Росія вступає в другий рік війни, вважають експерти.

Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидячого та всюдисущого правителя», – пишуть експерти.

Аналітики припускають, що Путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року.

Раніше Путін дав наказ оборонним підприємствам і пригадав досвід Сирії. 

Як відомо, у РФ виникли проблеми з виробництвом та ремонтом танків, літаків, підводних човнів та іншої техніки. Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти та обслуговувати озброєння, яке «критично важливе для операцій в Україні».

До слова, канал CNN показав цвинтар дорогої військової техніки, яку російські окупанти втратили на  острові Зміїний (фото)

У той же час РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном. Найбільшим постачальником деталей для СТЦ є компанія з Гонконгу Asia Pacific Links Ltd., яка належить росіянину Антону Трофімову. Він зараз проживає у Канаді.

До того ж, ремонтувати російські літаки буде інша країна. Так, Іран підписав з Росією угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування бортів. 

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Теги: цвинтар окупанти зброя санкції путін наказ завод ремонт озброєння росія

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