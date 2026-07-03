У Білгороді атаковано ТЕЦ
У Білгороді виникли перебої зі світлом
У російському Білгороді пролунали вибухи. Над містом з'явився дим, а також виникли перебої з електро- та водопостачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
За попередніми даними, під удар потрапила Мічурінська ТЕЦ. Саме цим викликано перебої з електрикою.
Нагадаємо, оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.
До слова, 2 липня було уражено Нижньогородський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово.
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