У Білгороді атаковано ТЕЦ

У Білгороді виникли перебої зі світлом

У російському Білгороді пролунали вибухи. Над містом з'явився дим, а також виникли перебої з електро- та водопостачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За попередніми даними, під удар потрапила Мічурінська ТЕЦ. Саме цим викликано перебої з електрикою.

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Мічурінська ТЕЦ – газотурбінна електростанція невеликої потужності в м. Білгород. Належить АТ «ГТ Енерго». Забезпечує електроенергією і теплом виробництво ТОВ «Белэнергомаш-БЗЭМ».

Нагадаємо, оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.

До слова, 2 липня було уражено Нижньогородський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово.