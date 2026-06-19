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Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ
Росія замовчує наслідки удару по Чонгарському мосту
скриншот з відео

Окупанти будують понтонні та насипні переправи через пошкодження ключових мостів, але це не вирішує проблем із постачанням

Російські війська зіткнулися з новими труднощами у забезпеченні своїх підрозділів на півдні України та в окупованому Криму. Після серії ударів Сил оборони України по транспортній інфраструктурі окупанти змушені будувати тимчасові переправи та змінювати логістичні маршрути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Генеральний штаб ЗСУ та OSINT-канали.

Згідно з оприлюдненими супутниковими знімками, міст через Північнокримський канал поблизу Армянська зазнав значних пошкоджень. Через це російські військові облаштували поряд насипну переправу, яка має забезпечити рух транспорту в обхід пошкодженої ділянки.

Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ фото 1
фото: «КіберБорошно»

На опублікованих кадрах також видно значне скупчення вантажних автомобілів, які очікують можливості проїзду. Проблеми виникли і в районі Генічеська. Там міст також зазнав пошкоджень, через що рух здійснюється лише однією смугою. За даними моніторингового каналу, вантажного транспорту на переправі практично немає.

Для підтримки логістики окупанти розгорнули поруч понтонний міст, який використовується як альтернативний маршрут. Схожа ситуація спостерігається і в районі Чонгара. Там одна зі смуг мосту закрита на ремонт після пошкоджень, а основний потік вантажного транспорту переведено на понтонну переправу.

Крім того, біля Генічеська та Чонгара російські військові розпочали роботи зі спорудження додаткових насипних переправ. Аналітики припускають, що окупанти готуються до можливого подальшого погіршення ситуації та намагаються створити резервні маршрути для перекидання техніки й постачання.

Попри появу нових понтонів та насипів, такі рішення суттєво ускладнюють логістику. Швидкість переміщення вантажів знижується, а пропускна здатність переправ значно поступається капітальним мостам.

Паралельно українські військові продовжують завдавати ударів по інших логістичних об'єктах окупантів. За даними Генштабу, 18 червня та в ніч на 19 червня були уражені залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в окупованому Криму.

Також під удари потрапили пункти управління російськими безпілотниками на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та район зосередження військової техніки поблизу Сєвєродонецька.

На тлі цих подій міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше заявив, що українські безпілотні системи вже фактично ізолюють окупований Крим. За його словами, подальше порушення логістики може суттєво ускладнити забезпечення російських військ на півострові.

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Теги: Крим росія міст

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