Психолог пояснив, для чого Путін лякає росіян гендерно нейтральним богом

Президент РФ вдається до стародавнього наративу, який нині продовжують активно використовувати суспільства з панівною деспотією

Серед старих кремлівських меседжів під час промови Путіна перед Федеральними зборами виявилося й дещо цікаве. Російський диктатор видав пасаж про те, що англіканська церква розглядає концепцію гендерно-нейтрального Бога. В інтерв’ю «Главкому» політичний психолог Валентин Кім пояснив, навіщо Путін лякає цим росіян.

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На думку експерта, цей момент дозволяє нам проаналізувати, якими наративами живе російське суспільство.

«Це суспільство із дуже низьким рівнем взаємної довіри, прийняття, і достатньо високим рівнем побутового насилля, причому на всіх рівнях: сім’ї, стосунків начальник – підлеглий, учитель – учень, поліцейський – громадянин. Об’єднувальних ідей, почуттів і правил поведінки немає, і це може призвести до розриву суспільства зсередини», – вважає психолог.

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Він переконаний, що за таких обставин кремлівському диктатору важливо продемонструвати, що так би мовити за межами Росії ситуація ще гірша. «Що десь там, у Тридев’ятому царстві, живуть люди із собачими головами, які, мовляв, нам настільки чужі, що нам краще бути тут, один з одним», – зауважив Валентин Кім.

За його словами, це стародавній наратив, який нині продовжують активно використовувати суспільства, де панує деспотія, яка тисне на людину з усіх боків.

«У Кремлі вважають, що повинні переконати росіян: десь там, за кордонами РФ, абсолютний хаос, безлад, незрозумілі гендери... Страх перед цими дикими речами змусить росіян триматися разом. Бо ніщо інше об’єднати не може», – проаналізував психолог.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

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У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також вдався до нового ядерного шантажу.