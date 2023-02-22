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Психолог пояснив, для чого Путін лякає росіян гендерно нейтральним богом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Психолог пояснив, для чого Путін лякає росіян гендерно нейтральним богом
фото: kremlin.ru

Президент РФ вдається до стародавнього наративу, який нині продовжують активно використовувати суспільства з панівною деспотією

Серед старих кремлівських меседжів під час промови Путіна перед Федеральними зборами виявилося й дещо цікаве. Російський диктатор видав пасаж про те, що англіканська церква розглядає концепцію гендерно-нейтрального Бога. В інтерв’ю «Главкому» політичний психолог Валентин Кім пояснив, навіщо Путін лякає цим росіян.

На думку експерта, цей момент дозволяє нам проаналізувати, якими наративами живе російське суспільство.

«Це суспільство із дуже низьким рівнем взаємної довіри, прийняття, і достатньо високим рівнем побутового насилля, причому на всіх рівнях: сім’ї, стосунків начальник – підлеглий,  учитель – учень, поліцейський – громадянин. Об’єднувальних ідей, почуттів і правил поведінки немає, і це може призвести до розриву суспільства зсередини», – вважає психолог.

Він переконаний, що за таких обставин кремлівському диктатору важливо продемонструвати, що так би мовити за межами Росії ситуація ще гірша. «Що десь там, у Тридев’ятому царстві, живуть люди із собачими головами, які, мовляв, нам настільки чужі, що нам краще бути тут, один з одним», – зауважив Валентин Кім.

За його словами, це стародавній наратив, який нині продовжують активно використовувати суспільства, де панує деспотія, яка тисне на людину з усіх боків.

«У Кремлі вважають, що повинні переконати росіян: десь там, за кордонами РФ, абсолютний хаос, безлад, незрозумілі гендери... Страх перед цими дикими речами змусить росіян триматися разом. Бо ніщо інше об’єднати не може», – проаналізував психолог.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також вдався до нового ядерного шантажу

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Теги: путін диктатор пропаганда

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