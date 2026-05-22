Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW

З 18 по 21 травня в Білорусі відбулися спільні з Росією ядерні навчання

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Навчання із російською ядерною зброєю, розгорнутою на території Білорусі, підкреслюють фактичний контроль Москви над Мінськом

У четвер, 21 травня, Російська Федерація і Білорусь завершили спільні ядерні навчання. Це підкреслило здатність Москви використовувати Мінськ для майбутніх військових операцій і поглиблення фактичного контролю над країною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російський диктатор Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко 21 травня головували на другому етапі спільних російсько-білоруських ядерних навчань. Міністерство оборони РФ заявляло, що російські війська доправили ядерні боєприпаси до Білорусі, а білоруські війська відпрацьовували отримання, оснащення і переміщення спеціалізованих боєприпасів і пускових установок для балістичної ракетної системи «Іскандер-М».

Як наголошують аналітики, навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території Білорусі, підкреслюють, наскільки Росія фактично взяла Білорусь під свій контроль.

«Раніше білоруська Конституція заявляла, що Білорусь є без’ядерною державою, але у 2022 році Лукашенко вніс поправки, щоб відмовитися від нейтралітету та без’ядерного статусу країни, ймовірно, під тиском Кремля та його впливом на процес прийняття рішень у Білорусі», – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що спільні ядерні навчання відображають погіршення суверенітету Білорусі та розширення можливостей Росії використовувати Білорусь як плацдарм для своїх власних військових цілей.

Крім того, Путін заявив, що Росія і Білорусь планують у 2027 році провести дворічні навчання «Щит Союзу», які можуть «вперше включати ядерний компонент».

Нагадаємо, збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходили у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань було тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

19 травня збройні сили Російської Федерації розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Вони тривали до 21 травня.

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджував, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. км. Вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.