20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці

Під обмеження потрапили банки, тіньовий флот і компанії, що допомагали обходити санкції через треті країни

Європейський Союз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став наймасштабнішим за останні два роки та охопив енергетичний, фінансовий і військово-промисловий сектори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Новий пакет передбачає підготовку до повної заборони морських перевезень російської сирої нафти та нафтопродуктів. Також під санкції потрапили 36 компаній енергетичного сектору та 46 суден тіньового флоту, яким заборонили заходити до портів Євросоюзу.

Окремо введено обмеження на обслуговування російських танкерів для зрідженого природного газу та криголамів. З 2027 року російським компаніям заборонять користуватися LNG-терміналами на території ЄС. Санкційні списки розширили ще на 58 компаній, пов’язаних із виробництвом безпілотників та іншого озброєння.

Вперше Євросоюз застосував інструмент боротьби з обходом санкцій. Зокрема, заборонено експорт окремого обладнання до Киргизстану через ризик його подальшого постачання до Росії. Під обмеження також потрапили 16 організацій із третіх країн, які допомагали російському ВПК отримувати високотехнологічні товари.

Фінансовий блок санкцій передбачає повну заборону на транзакції з 20 російськими банками. Крім того, ЄС запровадив секторальну заборону на криптоплатформи, зареєстровані в РФ, а також включив до санкцій біржу, пов’язану з державним стейблкоїном.

Окремо санкції спрямовані проти осіб і структур, причетних до примусового вивезення українських дітей. До списку внесли п’ятьох осіб та одну організацію. Також під обмеження потрапили пропагандисти та особи, причетні до розкрадання української культурної спадщини.

Рада ЄС паралельно продовжила санкції проти Білорусі до кінця лютого 2027 року, синхронізувавши їх із новими обмеженнями проти Росії.

Раніше Рада ЄС затвердила масштабний пакет фінансової підтримки для України обсягом €90 млрд на два роки. Кошти планують спрямувати на посилення оборони, закупівлю озброєння, підтримку енергетики та критичної інфраструктури. Українська влада розраховує отримати перші транші вже найближчим часом і паралельно працює з партнерами над подальшим посиленням санкційного тиску на РФ.