Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico

Ростислав Вонс
Аналітики вважають, що реалізувати план Рютте із завоювання прихильності американського президента буде нелегко
Генсек Альянсу планує пообіцяти американському лідеру нові оборонні угоди, вигідні для Вашингтона, щоб уникнути виходу США з НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має план, як не допустити, щоб американський президент Дональд Трамп відвернувся від Альянсу. Зокрема, він хоче зосередити увагу на угодах в оборонній промисловості, щоб закрити значний дефіцит виробництва в Європі та зберегти США, як союзника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Протягом останніх тижнів генсек Альянсу очолив кампанію з різкого збільшення обсягів оборонного виробництва та укладення відповідних угод, намагаючись забезпечити успіх саміту лідерів країн НАТО в Анкарі в липні. Кампанія спрямована на подолання реального дефіциту в Європі, а також на створення «економічних аргументів» для Трампа.

Будь-які спроби активно залучити НАТО до оборонних угод, імовірно, викличуть конфлікт із ЄС, який оприлюднив законодавчі пропозиції та кредити на мільярди євро, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості. Нова стратегія відображає труднощі, з якими стикається Рютте у пошуках єднальної теми для Альянсу, який і без того перебуває у напруженому стані.

Цього місяця Трамп застав зненацька Німеччину та Польщу оголошеннями про скорочення військової присутності США. Союзники також не можуть дійти згоди щодо нових способів збільшення допомоги Україні та розходяться в думках стосовно того, чи може НАТО відіграти певну роль у розблокуванні Ормузької протоки.

Як повідомляється, в основі стратегії Рютте лежить представлення в Анкарі зобов’язань та реальних доказів витрат на оборону. Публічно генсек НАТО неодноразово порушував це питання та переконував промисловість збільшити виробництво — незалежно від того, чи є укладені контракти.

За словами дипломата НАТО, у приватних розмовах Рютте закликав європейських союзників представити на липневому саміті докази збільшення виробництва та промислові контракти. «Рютте сказав союзникам: що б ви не готували, будь ласка, привезіть це до Анкари», – зазначив дипломат у коментарі Politico.

Мета – заохочення створення спільних підприємств з американськими оборонними компаніями та збільшення обсягів продажу американської зброї. Збільшення обсягів виробництва, ймовірно, також стане важливою частиною декларації саміту.

Декларація буде супроводжуватися угодами, про які Альянс ще офіційно не оголошував, зокрема рішенням про заміну застарілого парку літаків Boeing 707 AWACS на розвідувальні літаки Saab GlobalEye. Окремо на саміті буде представлено оновлену версію рамкової угоди про взаємодію НАТО з промисловістю 2013 року, яка регулює відносини Альянсу з оборонними компаніями та може містити такі пропозиції, як залучення стартапів.

Аналітик Bloomberg Economics Бекка Вассер вважає, що реалізувати план Рютте із завоювання прихильності Трампа буде нелегко, оскільки у генсека НАТО мало інструментів, щоб реально вплинути на промислове виробництво. Закупівлі озброєння перебувають під національним контролем, тоді як НАТО може зробити не більше, ніж надіслати сигнал про попит. Але це не працює для менших оборонних компаній, які не можуть інвестувати у виробничі лінії без контрактів, додала вона.

Будь-яка згадка про спільні підприємства також може виявитися марною, оскільки такі домовленості часто гальмуються повільним процесом отримання дозволів у Європі та побоюваннями США щодо відмови від контролю над технологіями та інтелектуальною власністю. Крім того, тиск на європейських союзників з метою збільшення обсягів закупівель у США, ймовірно, також призведе до розриву з ЄС. Брюссель наполегливо працює над наданням переваги європейським оборонним компаніям у програмах, які він фінансує.

«США не були надто надійними, а [європейська] стратегічна автономія набирає обертів. Ми збираємося витратити чимало коштів на нашу оборону, тож компанії самого ЄС мають отримати вигоду», – повідомив один із дипломатів ЄС.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак він наголосив, що блоку потрібно посилюватися.

Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори
США схвалили продаж Україні обладнання для ракетної системи Hawk
Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
