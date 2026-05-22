Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори

Чистки інакодумців у Республіканській партії можуть підірвати шанси політсили на збереження контролю над Конгресом після проміжних виборів

За останні два тижні президент США Дональд Трамп змістив деяких республіканців, які були недостатньо йому віддані. Як пише Reuters, подібні чистки можуть вплинути на результат проміжних виборів, які відбудуться у листопаді, повідомляє «Главком».

19 травня відданий прихильник Трампа, обраний ним особисто, на праймеріз у Кентуккі здобув перемогу над членом Палати представників Томасом Массі, який часто критикував президента США. Перед цим сенатор-республіканець Білл Кессіді, який проголосував за визнання Трампа винним під час процесу імпічменту 2021 року, значно відстав від кандидата, підтриманого президентом США. А 5 травня п’ять сенаторів штату Індіана, які виступили проти вимоги Трампа переглянути межі виборчих округів штату, програли кандидатам, підтриманим президентом.

Як пише Reuters, Трамп досяг піка непопулярності серед американського електорату, але його вплив на основну аудиторію виборців MAGA залишається незмінним. На тлі війни в Ірані, яка призвела до зростання цін на енергоносії, рейтинг схвалення Трампа знизився до 35%, згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos.

На думку деяких республіканських стратегів, чистки Трампом інакодумців у Республіканській партії можуть підірвати шанси політсили на збереження контролю над Конгресом після проміжних виборів.

«Дії Трампа, найімовірніше, спрямовані на мобілізацію його найвідданіших прихильників, а не на залучення незалежних або поміркованих виборців-республіканців, які, імовірно, відіграють вирішальну роль у результаті цих вкрай напружених виборів. І кандидати від Республіканської партії на цих виборах можуть відчути тиск, що змушує їх ще тісніше зблизитися з Трампом, щоб уникнути чергового спалаху його гніву, – навіть якщо це може коштувати їм голосів виборців, які не входять до електорату руху MAGA», – зазначає агентство.

Як пише Reuters, відмова Трампа терпіти будь-яку нелояльність може ускладнити для республіканців, що займають вразливі місця в Конгресі, протидію йому з політично спірних питань. Професорка політології в Університеті Оклахоми Рейчел Блум пояснила, що правляча партія традиційно давала членам Конгресу можливість розходитися з нею в поглядах напередодні проміжних виборів, особливо коли президент непопулярний. Однак зараз у республіканців такої свободи немає.

Водночас людина, знайома зі стратегією республіканців, заявила Reuters, що Трамп здебільшого атакує республіканців у безпечних округах, а деяким членам партії в конкурентних округах дозволено демонструвати двопартійність або навіть не погоджуватися з президентом із певних питань.

У п’ятницю, 22 травня, Трамп проведе передвиборчий мітинг разом із членом Палати представників Майком Лоулером, чий округ у Нью-Йорку вважається однією з найперспективніших можливостей для перемоги демократів. Лоулер часом розходився в думках із Трампом, зокрема підтримав демократів у законопроєкті, що захищає гаїтянських іммігрантів від депортації.

Однак президент також продемонстрував готовність атакувати республіканців у більш конкурентних округах. Так, він публічно розкритикував члена Палати представників Браяна Фіцпатріка, республіканця з Пенсільванії, якого демократи обрали своєю мішенню на проміжних виборах і який є одним із трьох республіканців у Палаті, що проголосували за припинення війни з Іраном. Трамп сказав журналістам, що не знає, «що з ним не так».

Менш ніж через 72 години після поразки на праймеріз сенатор Білл Кессіді раптово змінив сторону і підтримав ініціативу демократів, покликану змусити Трампа припинити війну в Ірані або попросити дозвіл Конгресу. Його втручання допомогло проштовхнути законопроєкт через Сенат після семи попередніх невдалих спроб.

До слова, 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, під час яких буде повністю оновлено склад Палати представників і частково – Сенату (переоберуть близько третини сенаторів). Це голосування може стати серйозним випробуванням для президента США Дональда Трампа: його рейтинги знижуються, а на проміжних виборах американські виборці традиційно частіше підтримують опозицію, ніж чинну владу.