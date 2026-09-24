Адміністрація Трампа відновила доступ CNN, MS NOW та Politico до Білого дому

Федеральний суд наказав призупинити заборону Трампа на роботц ЗМІ у Білому домі

Адміністрація Дональда Трампа відновила доступ до території Білого дому для журналістів телеканалів CNN, MS NOW та видання Politico. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення було ухвалене після того, як федеральний окружний суддя Тімоті Дж. Келлі видав тимчасове розпорядження, зобов'язавши адміністрацію скасувати заборону на час розгляду позову медіакомпаній. Директор пресслужби Білого дому Міка Стопперіх підтвердив у юридичному документі, що перепустки для представників цих ЗМІ знову стали доступними.

Заборону на роботу трьох новинних організацій Трамп оголосив 18 вересня через висвітлення діяльності його адміністрації, яке він вважав несприятливим. Офіційно Білий дім пояснив свої дії міркуваннями національної безпеки, заявивши, що матеріали ЗМІ спиралися на анонімні джерела та розкривали внутрішню інформацію щодо Ірану, санкцій і республіканського з'їзду.

У відповідь медіакомпанії подали позов, назвавши це прямим порушенням Першої поправки до Конституції США. Суд задовольнив вимогу про тимчасове відновлення доступу на два тижні, вказавши на порушення належної правової процедури, а подальші слухання у справі призначено після 5 жовтня.

Як відомо, провідні американські телеканали – ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC – відмовилися від прямої трансляції прибуття лідера КНР СіЦзіньпіна на авіабазу Ендрюс, де його зустрічав Дональд Трамп.

Це стало наслідком рішення учасників телевізійного пулу Білого дому призупинити спільне висвітлення заходів за участю президента США. Причиною бойкоту стала заборона адміністрації Трампа на роботу журналістів видань CNN, MS NOW та Politico на території Білого дому.

До слова, у Сполучених Штатах запрацював новий відеосервіс Білого дому «Trump TV: The Essentials Station», який має цілодобово показувати виступи й заяви президента Дональда Трампа та представників адміністрації.

Нова платформа з’явилася 21 вересня. На сайті Білого дому її представили як місце, де можна стежити за найважливішими моментами роботи Білого дому. Контент має оновлюватися в реальному часі: відеозаписи заяв президента, його виступів, брифінгів речника та інших заходів адміністрації.