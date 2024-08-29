Рахункова палата РФ запропонувала Мінтрансу РФ переглянути обсяг інвестицій у М-12 та на роботи з обходу Тольятті

У квітні 2021 року Володимир Путін у своєму посланні до Федеральних зборів заявив, що трасу необхідно прокласти до Єкатеринбурга протягом трьох років

Фінансування будівництва у Росії автодороги М-12 за проєктом «Європа - Західний Китай» виявилося недостатнім. Про це повідомляє РБК, посилаючись на звіт Рахункової палати РФ.

За даними рахункової палати РФ, при кошторисній вартості 912,2 млрд руб виділено лише 587,5 млрд, з яких 482 млрд - з федерального бюджету. На 1 жовтня 2023 витрачено вже майже 517 млрд руб, у тому числі за дев'ять місяців того ж року – 30 млрд руб, що відповідає 100% річного обсягу фінансування, передбаченого зведеним бюджетним розписом.

Через брак коштів не визначено термінів розширення до чотирьох смуг доріг загальною довжиною 642 км та підвищення транспортного навантаження на ділянках 182,6 км.

Рахункова палата РФ запропонувала Мінтрансу РФ переглянути обсяг інвестицій у М-12 та на роботи з обходу Тольятті. Також було виявлено ризики завищення вартості робіт через помилки в кошторисній документації та недостатню компетенцію ТОВ «Автодор-Інжиніринг», що контролює будівництво «унікальних об'єктів» на трасі.

Як відомо, у квітні 2021 року Володимир Путін у своєму посланні до Федеральних зборів заявив, що трасу необхідно прокласти до Єкатеринбурга протягом трьох років.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд).

До слова, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).