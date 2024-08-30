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Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії
фото з відкритих джерел

Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав «ВВС», що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у «виконанні своїх рішень»

У прес-службі Міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента РФ Володимира Путіна, на арешт якого видано ордер. Про це повідомляє «ВВС». 

Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав «ВВС», що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у «виконанні своїх рішень».

За його словами, у Монголії, як і інших членів МКС, є «зобов'язання співпрацювати із судом». Це стосується й ордерів на арешт, зокрема щодо Путіна.

Поїздка, запланована на вівторок, 3 вересня, стане першим візитом Путіна до країни, яка підписала Римський статут МКС, відколи суд виніс ухвалу про його арешт у березні 2023 року. 

Президент РФ перебуває у такому розшуку з березня 2023 року. У Монголії 2024 року з'явився свій представник у Міжнародному суді.

У Кремлі тим часом не побоюються можливості арешту Путіна під час його візиту. За словами прес-секретаря президента, Росія має «прекрасний діалог з друзями з Монголії» і «немає переживань» з приводу можливого арешту.

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Теги: росія Римський статут арешт статут влада путін

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