СЗРУ: Туреччина будує залізницю, щоб витіснити росію з ринку логістики

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Туреччина розпочала будівництво нової залізничної лінії, яка покликана зміцнити її позиції в глобальній логістиці та витіснити росію з євразійського ринку. Нова залізнична лінія «Карс – Игдир – Аралик – Ділуджу» стане частиною «Середнього коридору», що є альтернативним маршрутом для сухопутного сполучення між Китаєм та Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Проєкт будівництва 224-кілометрової залізничної лінії оцінюється в $2,8 млрд, а його завершення очікується до 2029 року. Ця залізниця матиме потужну пропускну здатність – до 15 млн тонн вантажів та 5,5 млн пасажирів щорічно. Будівництво передбачає прокладання п'яти тунелів загальною довжиною 20 км, трьох віадуків та десятків мостів.

Нова лінія напряму з'єднає Туреччину з азербайджанським Нахічеванським регіоном, що посилить економічну інтеграцію Кавказу та Центральної Азії.

Створення цієї залізниці дозволить Анкарі закріпити роль ключового транзитного коридору між Азією та Європою. Проєкт, який, як очікується, створить до 15 тис. робочих місць та може підняти ВВП східної Анатолії на 5-7%, здатен скоротити час доставки товарів з Азії до Європи на 10-15 днів.

Найважливішим наслідком є те, що цей маршрут дозволить перенаправити вантажопотоки з російських та іранських шляхів, підриваючи позиції москви на євразійському транспортному ринку.

Нагадаємо, рішення про направлення миротворчої місії до України не повинні прийматися до досягнення припинення вогню між Києвом та Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Міністерства оборони Туреччини, якого цитує Reuters.

«Спочатку необхідно досягти припинення вогню між Росією та Україною, потім визначити рамки місії з чітким мандатом і прояснити ступінь внеску кожної країни», – сказав він.

Посадовиць, відповідаючи на запитання, чи може Туреччина розглянути можливість направлення миротворчого контингенту до України як частину гарантій безпеки, зазначив, що країна «докладає зусиль для сприяння всім ініціативам», спрямованим на мир і безпеку в регіоні.