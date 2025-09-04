Головна Світ Політика
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Франції: 26 країн готові надіслати війська в Україну
За словами Макрона, упродовж найближчих тижнів буде визначено внесок США у гарантії безпеки для України
Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ

На сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Внесок США буде визначено пізніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами французького президента, війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ.

«Ми поговорили з президентом Америки. Висновки наступні: в найближчі тижні ми чітко визначимо, який буде внесок Америки в цю коаліцію, фіналізуємо його. Внески європейських країн, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили перші і вторинні зобов'язання, щоб припинити війну», – каже він.

Як зазначив Макрон, надалі мають відбутися відбудуться контакти між представниками США та Росії. Очікуються двосторонні, тристоронні та чотирьохсторонні переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час зустрічі політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки.

Раніше стало відомо, що західні партнери з «коаліції охочих» обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: Еммануель Макрон переговори миротворці

