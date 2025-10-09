Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1324-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 217 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Вірівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили сорок ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1324-й день повномасштабної війни в Україні.

окупанти Генштаб

