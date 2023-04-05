Чому Кремль знову погрожує ядерною зброєю? Відповідь ISW

Шойгу посилив ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети «Іскандер-М»

Аналітики впевнені, що попри погрози, ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким

Кремль намагається використати ядерні погрози, щоб стримати передачу Заходом військової допомоги Києву напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів.

«Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети «Іскандер-М» і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання роботі з комплексами «Іскандер-М», зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї», – повідомляється у звіті.

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Аналітики вказують, що виступи Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

«Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США», – зауважили в ISW.

Водночас експерти досі впевнені, що ризик ядерної ескалації надзвичайно низький і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.

Крім того, розгорнута Кремлем ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

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мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW:

Кремль спробує змусити Білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5-6 квітня.

Показова відповідь засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина на вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського свідчить про те, що він, найімовірніше, вважає напад частково спрямованим проти нього самого.

Кремль продовжує намагатися запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.

Кремль намагається перекласти більше відповідальності за розвиток російської промисловості на регіональні органи, щоб ізолювати себе від можливої ​​критики щодо погіршення економічної ситуації в Росії.

Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Шойгу заявив, що поточний цикл весняного призову в Росії проходить за планом.

Білоруські державні ЗМІ повідомили, що білоруський Комітет державної безпеки заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі теракту в Гродно.

Нагадаємо, що Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери».

До слова, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.