Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані
Кремль підтвердив намір Путіна провести переговори з турецьким лідером
фото з відкритих джерел

Останній раз лідери Кремля та Туреччини зустрічалися на початку вересня під час візиту в Китай

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним у Туркменістані в п’ятницю, 12 грудня. Про це повідомляє турецький телеканал CNN Turk.

Ердоган 11 і 12 грудня перебуває в столиці країни Ашгабаті, щоб узяти участь в Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.

«Наш президент..., відвідає Туркменістан 11-12 грудня 2025 року для участі в Міжнародному форумі миру і безпеки, який буде присвячений 30-річчю встановлення постійного нейтралітету Туркменістану та проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року Міжнародним роком миру і безпеки», – заявив директор із комунікацій Бурханеттін Дуран.

У Кремлі раніше теж зробили заяву про те, що Путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.

Нагадаємо, що 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив шляхи припинення війни в Україні та відновлення роботи «зернового коридору». Він наголосив на важливості забезпечення стабільного експорту українського зерна та безпечного постачання продовольства на міжнародні ринки.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін Туркменістан президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року
Єрмак пішов. А що далі?
29 листопада, 14:40
Переговори США та України 30 листопада у Флориді пройшли напружено, але конструктивно
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
1 грудня, 10:37
Зустріч президента з журналістами
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
Вчора, 20:28
Церемонія відбулася у Стародавній Олімпії, факел пронесуть до Італії для відкриття ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо
У Греції запалили вогонь Зимової Олімпіади-2026 (відео)
26 листопада, 15:22
«Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні» – заявив Мерц
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
26 листопада, 14:33
«Путін використовує війну для тиску на фронті та цивільних», – глава МЗС Естонії
МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру
27 листопада, 11:26
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
NBC News: РФ назвала три пункти, щодо яких не піде на компроміс у мирному плані США
2 грудня, 22:50
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
2 грудня, 05:51
Хто стоїть на шляху мирного плану США в Україні: версія Дмитрієва
Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
9 грудня, 11:21

Політика

Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані
Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж
Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua