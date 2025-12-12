Путін та Ердоган можуть зустрітися в Туркменістані

Останній раз лідери Кремля та Туреччини зустрічалися на початку вересня під час візиту в Китай

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним у Туркменістані в п’ятницю, 12 грудня. Про це повідомляє турецький телеканал CNN Turk.

Ердоган 11 і 12 грудня перебуває в столиці країни Ашгабаті, щоб узяти участь в Міжнародному форумі миру і безпеки. Його організували на честь відзначення 30-ї річниці встановлення постійного нейтралітету Туркменістані.

«Наш президент..., відвідає Туркменістан 11-12 грудня 2025 року для участі в Міжнародному форумі миру і безпеки, який буде присвячений 30-річчю встановлення постійного нейтралітету Туркменістану та проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН 2025 року Міжнародним роком миру і безпеки», – заявив директор із комунікацій Бурханеттін Дуран.

У Кремлі раніше теж зробили заяву про те, що Путін має намір зустрітися з Ердоганом у Туркменістані.

Нагадаємо, що 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив шляхи припинення війни в Україні та відновлення роботи «зернового коридору». Він наголосив на важливості забезпечення стабільного експорту українського зерна та безпечного постачання продовольства на міжнародні ринки.