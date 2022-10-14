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Ядерний шантаж Росії: міністр оборони Британії дорікнув Макрону за бездіяльність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерний шантаж Росії: міністр оборони Британії дорікнув Макрону за бездіяльність
фото скріншот відео

Уоллес: «Наслідки для РФ будуть жахливими, якщо вона все-таки здійснить ядерний напад»

Глава Міністерства оборони Великої Британії Бен Уоллес засудив слова президента Франції Еммануеля Макрона про виключення можливості завдання ядерного удару у відповідь по Росії. Про це пише Daily Mail.

За словами Уоллеса, французький лідер «розкрив свою суть», підтвердивши, що якщо Москва застосує таку зброю в Україні, Париж не відплатить їй тим же.

Напруженість на цьому тлі зростає через те, що російський диктатор Володимир Путін може санкціонувати ядерну атаку, оскільки його незаконне вторгнення в Україну продовжує давати зброї, хоча Кремль і заперечує, що має намір використати свій арсенал.

«В останні тижні союзники по НАТО неодноразово попереджали, що наслідки для РФ будуть жахливими, якщо вона все-таки здійснить такий напад, хоча точний характер цих атак навмисно залишено двозначним. І ці погрози матимуть велике значення у свідомості Путіна, коли наступного тижня з баз у Британії злетять десятки ядерних бомбардувальників під час навчань, що імітують ядерний удар», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що якщо Росія наважиться завдати тактичного ядерного удару по Україні, Франція не відповідатиме ядерною зброєю. 

Раніше міністр оборони Великої Британії Уоллес пояснив, чому російські сили програють в Україні

Читайте також: Макрон та ядерна зброя. Чи є тут зрада?
Теги: диктатор Москва зброя росія Велика Британія Франція путін Париж зрада Еммануель Макрон відео шантаж міністр напад

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