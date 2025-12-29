Головна Світ Політика
Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Наступного тижня представники України та США зустрінуться для остаточної фіналізації всіх погоджених пунктів

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за результативні переговори в Мар-а-Лаго, відзначивши значний прогрес, якого українська та американська сторони досягли за останні тижні, пише «Главком».

Президент України висловив вдячність за залученість Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, а також відзначив роботу української команди, зокрема Рустема Умєрова та Андрія Гнатова.

Під час зустрічі лідери детально обговорили мирну рамку та визначили послідовність подальших кроків. Сторони дійшли згоди, що надійні безпекові гарантії є фундаментом для тривалого миру, тому робота над цим напрямком триватиме. Вже наступного тижня представники команд зустрінуться знову для остаточної фіналізації всіх погоджених пунктів.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Дональдом Трампом щодо проведення великої зустрічі у Вашингтоні. У січні майбутній президент США прийме українських та європейських лідерів для завершення мирного процесу. «Україна готова до миру», – підсумував глава держави.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

Водночас, Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Теги: Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп США

