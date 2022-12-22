Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 

Рашисти вже навіть не намагаються робити вигляд, що здатні реагувати адекватно

Офіційна реакція Москви демонструє «високий дипломатичний рівень»

Речниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила офіційну реакцію Кремля на візит до США президента Україн️и. Зробила вона це вкрай цікавим формулюванням, яке ще раз засвідчило «високий дипломатичний рівень» політики Росії.

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«Зеленский – это сукин сын Запада», – на пресконференції перед російськими ЗМІ висловилася Захарова.

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Також вона заявила, буцімто підтримка, яку демонструє Вашингтон Україні, дає Києву повну свободу дій. Мовляв, цілий світ воює з країною-терористкою РФ руками Зеленського. Ці кремлівські наративи пропагандисти висловлюють вже не вперше, але лайка з вуст офіційної речниці Кремля все ж вражає цинізмом.

Нагадаємо, напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав із робочим візитом до Вашингтона. Він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом та першою леді Джилл Байден, а також виступив у Конгресі.

Також 21 грудня російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони. Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

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Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.