Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім

За словами Вайлз, американський лідер не вірить у те, що очільник Кремля вдовольниться Донецькою областю

Президент США вважає, що кінцевою метою диктатора є повна окупація України

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтервʼю Vanity Fair.

У матеріалі йдеться про те, що в оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина людей вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США, за словами Вайлз, з цим не погоджувався.

Трамп не поділяв думку, що Кремль готовий зупинитися на часткових територіальних здобутках, і вважав, що Путін не прагне миру. На переконання американського лідера, кінцевою метою глави Кремля є захоплення всієї України, зазначила керівниця апарату Білого дому.

Раніше глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз спростувала матеріал видання Vanity Fair про адміністрацію президента США Дональда Трампа. Вона назвала оприлюднені заяви «вирваними з контексту».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз «ближче, ніж будь-коли раніше».

До слова, США та європейські союзники узгодили проєкт безпекових гарантій для України, який передбачає посилення Збройних сил України, розміщення європейських військ на українській території та активну роль американської розвідки.

Як повідомлялося, США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО. Однак Київ має погодитися на них найближчим часом, інакше наступні пропозиції Вашингтона можуть бути менш вигідними.