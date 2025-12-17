Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім
За словами Вайлз, американський лідер не вірить у те, що очільник Кремля вдовольниться Донецькою областю
фото: Getty Images

Президент США вважає, що кінцевою метою диктатора є повна окупація України

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтервʼю Vanity Fair.

У матеріалі йдеться про те, що в оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина людей вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США, за словами Вайлз, з цим не погоджувався.

Трамп не поділяв думку, що Кремль готовий зупинитися на часткових територіальних здобутках, і вважав, що Путін не прагне миру. На переконання американського лідера, кінцевою метою глави Кремля є захоплення всієї України, зазначила керівниця апарату Білого дому.

Раніше глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз спростувала матеріал видання Vanity Fair про адміністрацію президента США Дональда Трампа. Вона назвала оприлюднені заяви «вирваними з контексту».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз «ближче, ніж будь-коли раніше».

До слова, США та європейські союзники узгодили проєкт безпекових гарантій для України, який передбачає посилення Збройних сил України, розміщення європейських військ на українській території та активну роль американської розвідки.

Як повідомлялося, США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО. Однак Київ має погодитися на них найближчим часом, інакше наступні пропозиції Вашингтона можуть бути менш вигідними.

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Песков заявил, что Россия якобы стремится урегулировать войну против Украины «на много поколений вперед»
Кремль сообщил, когда Путин поговорит с Зеленским
2 грудня, 14:20
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових
20 листопада, 00:08
Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
24 листопада, 00:39
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
5 грудня, 05:48
Серед підписаних угод, сторони домовилися посилити оборонні зв'язки
Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі та «програму співпраці до 2030 року»
6 грудня, 04:38
Президент прибуде до Берліна 15 грудня
Зеленський відвідає Німеччину: Bild назвав дату
12 грудня, 16:23
Вайлз заперечила свої слова про Трампа та інших посадовців, назвавши інтерв’ю Vanity Fair «сфабрикованим»
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
Сьогодні, 07:22
Білий дім підтвердив, що Кирило Дмитрієв написав план разом із Стівом Віткоффом
У мирному плані США виявлено російські формулювання: аналіз The Guardian
21 листопада, 17:39
Трамп зробив заяву про мирні переговори
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
26 листопада, 07:41

Політика

WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім
Трамп знає, що Путін не хоче миру з Україною – Білий дім
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол
Угорщина заблокувала заяву ЄС про розширення через Україну
Угорщина заблокувала заяву ЄС про розширення через Україну
США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України – NYT
США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України – NYT

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua