Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
Білий дім не витримав друге президентство Дональда Трампа
фото: Getty Images

Проєкт Трампа отримав хвилю критики з боку законодавців, істориків та колишніх співробітників резиденції

На території Білого дому відбувається масштабне будівництво нової бальної зали президента Дональда Трампа вартістю близько $300 млн. Східне крило повністю демонтоване, на його місці працює важка будівельна техніка. Роботи відбуваються у прискореному режимі, попри невдоволення частини американців, архітекторів та істориків, пише «Главком».

Наразі східне крило, яке було частиною архітектурного комплексу понад століття, перетворилося на руїни. На оприлюднених кадрах видно зруйновані конструкції, залишки фундаменту та активні земляні роботи.

Будівельники украплюють основу та прокладають інженерні комунікації. Територію повністю перепланували, а роботи ведуться у безперервному режимі.

Проєкт викликав бурхливу реакцію, оскільки Трамп, проігнорувавши побоювання захисників історичних пам’яток, повністю зніс східне крило Білого дому, не попросивши схвалення комісії з нагляду за будівництвом федеральних будівель.

Трамп наказав зрівняти 123-річне Східне крило та сад Жаклін Кеннеді
Трамп наказав зрівняти 123-річне Східне крило та сад Жаклін Кеннеді
фото: Getty Images

Проєкт Трампа також викликав резонанс через високу вартість. За даними The New York Times, попередня вартість проєкту оцінюється у сотні мільйонів доларів. Це сума, яку багато громадян вважають надмірною, особливо на тлі економічних викликів у країні.

Місцеві ЗМІ порівнюють нову концепцію з особистим готелем Трампа у Флориді, Мар-а-Лаго, відомим своєю вишуканою розкішшю. Журнал New York Magazine навіть назвав статтю про проект: «Трамп перетворює Білий дім на Мар-а-Лаго».

Багато істориків та архітекторів вважають, що втручання в структуру будівлі порушує її символічне значення. Один колишній чиновник Служби національних парків Роберт Саттон сказав, що це «найбільша зміна в Білому домі за десятиліття».

Політичні опоненти Трампа різко розкритикували проєкт. Так, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що бальна зала за сотні мільйонів доларів, це не те, що зараз потрібно американському народу.

Колишній президент США Джо Байден заявив, що зруйнований Білий дім – ідеальний символ президентства Трампа. Колишня перша леді США Мішель Обама назвала демонтаж і реконструкцію «втратою для нації». Колишня суперниця Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон звинуватила президента у тому, що він «руйнує дім, який йому не належить». Так само занепокоєння діями адміністрації висловили у Національному фонді збереження історичних пам'яток. 

Знесення Східного крила Білого дому
Знесення Східного крила Білого дому
фото: Getty Images

Знесення Східного крила, де колись розміщувався офіс першої леді, розпочалося в жовтні. Трамп заявив, що нова бальна зала матиме площу 90 тис. квадратних футів і вміщатиме 1000 осіб, комплекс, який буде значно більшим за головну будівлю Білого дому, площа якої становить близько 55 тис. квадратних футів. За словами американського лідера, східне крило повністю відокремлене від Білого дому, а після своєї реконструкції воно «стане ще красивішим, ніж будь-коли».

Згодом кошторисні оцінки проєкту бальної зали зросли з $200 млн до $350 млн. Білий дім також заявив, що Трамп робить внесок у проєкт бальної зали, хоча не уточнив, скільки саме. Роботи плануються завершити до закінчення терміну повноважень Трампа – січня 2029 року.

Також стало відомо, що Трамп залучив нового архітектора для допомоги в плануванні свого крила бальної зали Білого дому вартістю $300 млн, перевівши колишнього головного дизайнера на роль консультанта у цьому суперечливому проєкті.

9 фото
На весь екран
Президент Дональд Трамп наказав зрівняти 123-річне Східне крило Білого дому та сад Жаклін Кеннеді, щоб звільнити місце для нової бальної зали
фото: Getty Images

Білий дім є історичною будівлею та резиденцією президентів США у Вашингтоні від початку XIX століття. Будівництво цього маєтку в неокласичному стилі розпочалося 1792 року, а завершилося в листопаді 1800-го. Тоді ж його першим господарем став другий президент США Джон Адамс. Перше вживання терміну Білий дім датується 1811 роком. Офіційною назва стала лише 1901 року з розпорядження Теодора Рузвельта.

З 1909 року робоче місце президента розташоване в Овальному кабінеті в лівому крилі будівлі Білого дому. У нині зруйнованому східному крилі раніше традиційно розміщували офіс першої леді та її персоналу, включаючи секретаря Білого дому з соціальних питань, співробітників відділу кореспонденції та тощо. Саме під цим крилом розміщено підземний бункер лідера США – Президентський оперативний центр з надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп ремонт президент архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова під час зустрічі у Москві 6 серпня 2025 року
Путін дурить голову всім. Про справжній замисел «мирного плану» Тема №1
26 листопада, 22:45
Трамп: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
17 листопада, 05:22
У BBC відкидають претензії Трампа й готуються до суду
BBC заявила, що відстоюватиме свою позицію в суді проти позову Трампа
17 листопада, 17:04
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо встановлення дедлайну для завершення війни в Україні
Трамп відповів, чи має він дедлайн для Путіна щодо закінчення війни
1 грудня, 01:09
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
4 грудня, 23:35
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
8 грудня, 00:15
Американський лідер зробив заяву про мирний план для України
Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану
21 листопада, 18:19
Кінцева мета зусиль залишається незмінною – досягнення справедливого миру, каже Сибіга
Українська делегація вирушила до США: МЗС назвало головну мету візиту
29 листопада, 17:50

Соціум

Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини
Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
«Губи, як кулемет»: Трамп зробив провокаційний комплімент на адресу своєї речниці
«Губи, як кулемет»: Трамп зробив провокаційний комплімент на адресу своєї речниці
Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal
Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
У ЄС суттєво стрімко зросла кількість харчових отруєнь
У ЄС суттєво стрімко зросла кількість харчових отруєнь

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua