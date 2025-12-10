Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва

Проєкт Трампа отримав хвилю критики з боку законодавців, істориків та колишніх співробітників резиденції

На території Білого дому відбувається масштабне будівництво нової бальної зали президента Дональда Трампа вартістю близько $300 млн. Східне крило повністю демонтоване, на його місці працює важка будівельна техніка. Роботи відбуваються у прискореному режимі, попри невдоволення частини американців, архітекторів та істориків, пише «Главком».

Наразі східне крило, яке було частиною архітектурного комплексу понад століття, перетворилося на руїни. На оприлюднених кадрах видно зруйновані конструкції, залишки фундаменту та активні земляні роботи.

Будівельники украплюють основу та прокладають інженерні комунікації. Територію повністю перепланували, а роботи ведуться у безперервному режимі.

Проєкт викликав бурхливу реакцію, оскільки Трамп, проігнорувавши побоювання захисників історичних пам’яток, повністю зніс східне крило Білого дому, не попросивши схвалення комісії з нагляду за будівництвом федеральних будівель.

Трамп наказав зрівняти 123-річне Східне крило та сад Жаклін Кеннеді фото: Getty Images

Проєкт Трампа також викликав резонанс через високу вартість. За даними The New York Times, попередня вартість проєкту оцінюється у сотні мільйонів доларів. Це сума, яку багато громадян вважають надмірною, особливо на тлі економічних викликів у країні.

Місцеві ЗМІ порівнюють нову концепцію з особистим готелем Трампа у Флориді, Мар-а-Лаго, відомим своєю вишуканою розкішшю. Журнал New York Magazine навіть назвав статтю про проект: «Трамп перетворює Білий дім на Мар-а-Лаго».

Багато істориків та архітекторів вважають, що втручання в структуру будівлі порушує її символічне значення. Один колишній чиновник Служби національних парків Роберт Саттон сказав, що це «найбільша зміна в Білому домі за десятиліття».

Політичні опоненти Трампа різко розкритикували проєкт. Так, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що бальна зала за сотні мільйонів доларів, це не те, що зараз потрібно американському народу.

Колишній президент США Джо Байден заявив, що зруйнований Білий дім – ідеальний символ президентства Трампа. Колишня перша леді США Мішель Обама назвала демонтаж і реконструкцію «втратою для нації». Колишня суперниця Трампа на виборах 2016 року Гілларі Клінтон звинуватила президента у тому, що він «руйнує дім, який йому не належить». Так само занепокоєння діями адміністрації висловили у Національному фонді збереження історичних пам'яток.

Знесення Східного крила Білого дому фото: Getty Images

Знесення Східного крила, де колись розміщувався офіс першої леді, розпочалося в жовтні. Трамп заявив, що нова бальна зала матиме площу 90 тис. квадратних футів і вміщатиме 1000 осіб, комплекс, який буде значно більшим за головну будівлю Білого дому, площа якої становить близько 55 тис. квадратних футів. За словами американського лідера, східне крило повністю відокремлене від Білого дому, а після своєї реконструкції воно «стане ще красивішим, ніж будь-коли».

Згодом кошторисні оцінки проєкту бальної зали зросли з $200 млн до $350 млн. Білий дім також заявив, що Трамп робить внесок у проєкт бальної зали, хоча не уточнив, скільки саме. Роботи плануються завершити до закінчення терміну повноважень Трампа – січня 2029 року.

Також стало відомо, що Трамп залучив нового архітектора для допомоги в плануванні свого крила бальної зали Білого дому вартістю $300 млн, перевівши колишнього головного дизайнера на роль консультанта у цьому суперечливому проєкті.

9 фото На весь екран















Президент Дональд Трамп наказав зрівняти 123-річне Східне крило Білого дому та сад Жаклін Кеннеді, щоб звільнити місце для нової бальної зали фото: Getty Images

Білий дім є історичною будівлею та резиденцією президентів США у Вашингтоні від початку XIX століття. Будівництво цього маєтку в неокласичному стилі розпочалося 1792 року, а завершилося в листопаді 1800-го. Тоді ж його першим господарем став другий президент США Джон Адамс. Перше вживання терміну Білий дім датується 1811 роком. Офіційною назва стала лише 1901 року з розпорядження Теодора Рузвельта.

З 1909 року робоче місце президента розташоване в Овальному кабінеті в лівому крилі будівлі Білого дому. У нині зруйнованому східному крилі раніше традиційно розміщували офіс першої леді та її персоналу, включаючи секретаря Білого дому з соціальних питань, співробітників відділу кореспонденції та тощо. Саме під цим крилом розміщено підземний бункер лідера США – Президентський оперативний центр з надзвичайних ситуацій.