Путін зайнявся гіпнозом: переконує росіян, що жити стає краще
Кремлівський диктатор заявив, що впевнений у змінах, що відбуваються на краще, в Росії і світі
Кремлівський диктатор Володимир Путін вирішив переконати росіян, що повномасштабне вторгненя в Україну приведе росіян до кращого життя. Його відеозвернення до учасників першого з'їзду Російського руху дітей та молоді публікують російські ЗМІ.
Путін зазначив, що великі зміни, які зараз відбуваються в Росії та світі, ведуть до кращого.
Він заявив, що вони своїми справами, вчинками, рішучістю та відкритістю намірів зможуть зробити світ справедливішим, де «всі народи по-справжньому рівні і кожен має право на повагу, на дотримання своїх традицій, говорити своєю рідною мовою, і де у всіх є можливість для максимальної самореалізації незалежно від того, в яких умовах людина зросла».
Кремлівський диктатор побажав школярам «продовжувати мріяти і нікому не наслідувати, роблячи свої власні проекти».
Нагадаємо, санкції, які були введені США проти країни-агресорки, Росії, вже мають суттєвий негативний вплив на російську економіку.
15 грудня стало відомо, що міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.
16 грудня Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
Коментарі — 0