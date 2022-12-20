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Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
Путін навряд чи піде на ліквідацію Лукашенка
фото ілюстративне

Секретар РНБО вважає, що вбивство Лукашенка це крайній захід, на який може наважитися Путін

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи вирішить вбити лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Я не думаю, що Путін піде на таку річ, але якщо піде, то це буде вже крайня ситуація, пов'язана з Білорусією. І річ у тому, що білоруський народ не має ніякого бажання воювати з нами. Йому не так промивали мозок, як Путін промивав, нищив свою країну, нищив все цивілізоване, що було на Росії на той час після керівництва Єльцина. І саме на Росії пропало громадянське суспільство, свобода слова і багато інших речей. У білорусі, як ми бачили по крайнім подіям, які відбувались після так званих виборів, там трохи інша ситуація і вона не змінилась, в білорусі є громадянське суспільство», – наголосив Данілов.

Він додав, що наразі велика кількість білорусів допомагає Україні нищити російських окупантів і вони не залишать свою країну в біді, якщо там будуть відбуватись такі події.

Нагадаємо, 19 грудня, Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко із почестями зустрів російську делегацію в аеропорту Мінська. 

Відомо, що Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проєкти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

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Теги: диктатор Олексій Данілов президент вбивство путін Олександр Лукашенко Білорусь

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