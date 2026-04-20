Радбез ООН проведе засідання через останні обстріли України

Прохання Києва про проведення засідання підтримали Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Британія

Рада безпеки ООН проведе засідання у понеділок, 20 квітня, щоб обговорити останні масовані удари Російської Федерації по українських містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Ініціатором зустрічі виступила Україна після масштабних повітряних атак РФ, які відбулися 14 квітня. Запит Києва підтримали низка членів Радбезу, зокрема Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія.

Під час засідання з доповідями виступлять помічник генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі, а також заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя. Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом у Нью-Йорку (о 22:00 за київським часом).

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН із вимогою провести засідання у зв'язку з ескалацією російських обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури. Відповідний запит у вівторок, 14 квітня, надіслав постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

За словами постійного представника України при ООН Андрія Мельника, у листі він пояснив, що російські війська продовжують систематично атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру із застосуванням ракет і ударних безпілотників. «Тільки за два останні тижні Росія запустила понад 3600 ударних безпілотників, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет. Унаслідок цих атак загинули щонайменше 70 цивільних», – зазначив він.

Постійний представник України при ООН при цьому зауважує, що Кремль намагається видавати себе за миротворця. Україна наполягає на негайному розгляді ситуації, аби привернути увагу світу до критичної потреби у посиленні протиповітряної оборони та притягнення РФ до відповідальності за цілеспрямоване знищення цивільного населення.

«Главком» писав, що постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Радбезу ООН заявив, що Європейський Союз нібито готується до великої війни проти Росії. За словами Небензі, «мілітаристська антиросійська риторика» ЄС підкріплюється конкретними діями. Він зазначив, що з лютого 2022 року до 2025 року країни Євросоюзу збільшили оборонні витрати майже на 60%, а у 2025 році вони досягли €381 млрд – другого показника у світі після США.