Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України

Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через удари РФ

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо російських ракетних ударів по Україні на запит української делегації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розклад засідань Радбезу.

Засідання відбудеться 23 березня о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом).

У березні в Раді Безпеки головують США, тому засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау. Очікується, що з доповідями виступлять заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Україна ініціювала скликання засідання через посилення ракетних атак Росії по цивільній інфраструктурі.

Як заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, від початку 2026 року РФ значно активізувала удари по українських містах, зокрема по лікарнях, школах та енергетичних об’єктах.

За словами дипломата, лише за один день 14 березня російські війська випустили 68 ракет і 430 дронів по різних регіонах України.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 березня, армія Російської Федерації масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти традиційно цинічно відзвітували, мовляв, «цілі удару досягнуті».

Водночас окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові, де вбили цивільних, зокрема дітей. Також в РФ промовчали, що у Києві після нічного обстрілу тисячі будинків знову залишилися без тепла.