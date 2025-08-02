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ЄС закликав Радбез ООН тиснути на Росію для припинення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЄС закликав Радбез ООН тиснути на Росію для припинення війни
Бек: Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню
фото: Укрінформ

Тимчасовий повірений у справах Делегації ЄС при ООН Даніель Бек зазначив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Європейський Союз закликав держави-члени Ради Безпеки ООН посилити тиск на Російську Федерацію, щоб змусити її зупинити війну проти України. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Делегації ЄС при ООН Даніель Бек, повідомляє «Главком».

«Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню. Це створить умови для змістовних переговорів, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та досягнення всеохопного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права», – наголосив дипломат під час засідання Радбезу.

Він підкреслив, що українці майже щодня змушені платити найвищу ціну за нічим не спровоковану та незаконну агресію з боку Росії.

Також Даніель Бек нагадав, що навмисні удари по цивільному населенню чи об’єктах, а також спричинення надмірної шкоди мирним жителям – це воєнні злочини.

Крім того, представник ЄС засудив треті країни та організації, які надають Росії допомогу, що дає змогу їй продовжувати війну.

«Ми закликаємо всі держави негайно припинити будь-яку пряму чи опосередковану підтримку російської агресії», – заявив дипломат.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку Європейського Союзу незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно», – підсумував Даніель Бек.

Раніше ми писали, що Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням терміново провести окреме засідання, щоб обговорити масштабний нічний ракетно-дроновий удар Росії по Києву, що стався у ніч на 31 липня. Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин у коментарі для Укрінформу, повідомляє «Главком».

Вона зазначила, що під час скликаного Росією засідання Радбезу ООН Україна виступила з вимогою провести окреме засідання щодо реальних загроз миру й безпеці. За її словами, Київ сподівається на оперативну реакцію.

Теги: Європейський союз Радбез ООН

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