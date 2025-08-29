У Дніпрі ворог пошкодив пожежну частину

Через атаку дронів на обласний центр постраждали двоє людей

Російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Пожежі, які виникли через удари, загасили рятувальники. Окрім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. «Через атаку дронів на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років «важкий». 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості», – написав він.

У Дніпрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці», – каже чиновник.

Загоряння сталися на території підприємства, а також приватних будинків. Понівечені й АЗС та авто. «Безпілотник ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили», – додав Лисак.

Нагадаємо, російська війська завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик. Зазначається, що медики надали дитині усю необхідну допомогу. Ворог поцілив по житловій забудові: зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили пʼять авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Новоданилівці, Білогірʼю. Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Малу Токмачку, Новоданилівку.

До слова, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ. Перші хвилини після ворожого обстрілу патрульні рятували життя людей у Дарницькому та інших районах Києва. Відповідне відео показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.