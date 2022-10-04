У Малі розбився російський Су-25, який рашисти подарували лише два місяці тому

Це вже другий російський літак, який зазнав катастрофи у Малі

У Малі в місті Гао розбився російський літак Су-25. Під час аварії одна людина загинула. Про це повідомляє France Presse.

Abidjan TV із посиланням на військове джерело повідомляє, що очевидці помітили дим у районі аеропорту. Російські ЗМІ пишуть, що загиблий був росіянином. А пропагандистські видання уточнюють, що це вже другий літак Су-25, який зазнав катастрофи, отриманий армією Малі в серпні від Росії. Тоді РФ передала Малі тренувальні винищувачі L-39 та бойові вертольоти Мі-24П та Мі-8.

Штурмовик Су-25 розроблений в СРСР у 1970-х роках, він є найбільш використовується бойовим літаком у світі у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що російський військовий літак упав у Криму. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись. Авіакатастрофа сталася на кордоні Разнодельненського та Красноперекопського району