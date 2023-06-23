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Сутички між Косово і Сербією: ЄС запропонував вирішення проблеми

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сутички між Косово і Сербією: ЄС запропонував вирішення проблеми
Заворушення у Косово
фото з відкритих джерел

Високий представник ЄС вважає, що обидві сторони мають оголосити дострокові вибори за безумовної участі косовських сербів

Європейський союз пропонує провести нові муніципальні вибори на півночі Косово за безумовної участі сербського населення цих регіонів. Про це сьогодні у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками надзвичайної зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем та прем’єр-міністром Косово Албіном Курті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Майже протягом чотирьох тижнів ми спостерігаємо за тим, як погіршується ситуація на півночі Косово, з протестами та насильницькими зіткненнями. Війська KFOR (Міжнародні стабілізаційні сили в Косово під егідою НАТО – ред.), журналісти, офіцери-правоохоронці та прості мешканці отримали поранення, і ми чуємо про ці інциденти кожного дня. Це є неприйнятним, і це не може продовжуватися», - наголосив високий представник ЄС.

З метою зниження напруги, Високий представник Європейського Союзу запросив президента Сербії та прем'єр-міністра Косово до Брюсселя для участі в зустрічі з кризового менеджменту. Висловивши подяку обом лідерам за згоду прибути до Брюсселя та спробувати знайти шляхи зниження напруги, Жозеп Боррель зазначив, що лідери Сербії і Косово не зустрічалися особисто, але окремо зустрічалися з представниками Європейського Союзу, які працювали над узгодженням заходів для зменшення ескалації.

Європейська сторона представила сторонам чітке бачення таких заходів. Зокрема, Косово має негайно припинити поліцейську операцію поблизу муніципальних будівель на півночі Косово, і дозволити чотирьом мерам виконувати обов’язки за межами цих муніципальних будівель. Своєю чергою, Сербія має забезпечити виведення всіх учасників протестів з муніципальних будівель, де вони знаходяться, одночасно із відведенням поліції Косово.

Обидві сторони мають оголосити дострокові вибори, зробити це що швидше та за безумовної участі косовських сербів.

«Саме у цьому криється корінь проблем, але також полягає рішення. Дострокові вибори, нові вибори, так швидко, як це можливо, з повною участю. Після цього, коли ситуація на місцях нормалізується, треба продовжувати працювати над нормалізацією відносин, за посередництва Європейського Союзу», - сказав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що підбурювачі насильства не можуть залишитися безкарними, але вони повинні бути притягнуті до відповідальності правовим, професійним та безпристрасним шляхом.

Як повідомлялося, у Косові знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. На півночі країни тривають протести місцевих сербів, які не згодні із результатами виборів до муніципалітетів. 

Також під час сутичок на півночі Косова постраждали миротворці НАТО у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів. Північноатлантичний альянс рішуче засудив неспровоковані напади на війська KFOR.

Теги: вибори Сербія Косово миротворці Європейський союз

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