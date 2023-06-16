Африканські лідери в Україні. Про свідчить цей візит

Київ має відстоювати принципову позицію – нічого про Україну без України

Сьогодні до Києва завітала делегація лідерів африканських країн зі своєю «формулою миру» для України.

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Лідери Коморських островів, ПАР, Сенегалу та Замбії, прем’єр-міністру Єгипту, а також спецпредставники президентів Конго та Уганди планують з Києва відправляються у Москву в рамках Африканської миротворчої місії врегулювання війни.

Цей мирний план по Україні передбачає наступне:

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відведення російських військ;

вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі;

призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна;

послаблення санкцій проти рф.

Київ має відстоювати принципову позицію – нічого про Україну без України.

Приїзд африканських лідерів, чиї країни традиційно знаходяться в сфері впливу Кремля, свідчить, що Москва зондує ґрунт для можливості переговорів, але озвучує це чужими вустами. Але не схоже, що Кремль при цьому готовий давати задню і реально виводити війська з окупованих територій.

Про це свідчить заява африканських лідерів на спільному брифінгу з Зеленським, що в них з Кремлем вже є якась дорожня карта. Ніяких папірців за спиною України апріорі не може бути.

Очевидно, що країни Глобального Півдня зацікавлені в продовженні зернової угоди, тому їх «формула» передбачає безумовну її пролонгацію.

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Є там і пункт про добриво – це вже зацікавленість Москви.

США та Китай встигли схвально згадати про африканську мирну ініціативу.

Щоправда, представник Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що вони підтримають його в разі, якщо Україна на це погодиться.

Україна ж стоїть на своїй «формули миру», яка передбачає справедливе покарання РФ за руйнування і вбивства, і вимагає репарацій.

Завтра президенти у Санкт-Петербурзі зустрінуться з Путіним.

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Ну а сьогодні вони спілкувалися з українською владою під акомпанемент ворожих обстрілів столиці. Правда, самі африканські президенти заперечують, що Київ обстрілюють росіяни. І це показово…