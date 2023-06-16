Африканські лідери в Україні. Про свідчить цей візит
Київ має відстоювати принципову позицію – нічого про Україну без України
Сьогодні до Києва завітала делегація лідерів африканських країн зі своєю «формулою миру» для України.
Лідери Коморських островів, ПАР, Сенегалу та Замбії, прем’єр-міністру Єгипту, а також спецпредставники президентів Конго та Уганди планують з Києва відправляються у Москву в рамках Африканської миротворчої місії врегулювання війни.
Цей мирний план по Україні передбачає наступне:
- відведення російських військ;
- вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі;
- призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна;
- послаблення санкцій проти рф.
Київ має відстоювати принципову позицію – нічого про Україну без України.
Приїзд африканських лідерів, чиї країни традиційно знаходяться в сфері впливу Кремля, свідчить, що Москва зондує ґрунт для можливості переговорів, але озвучує це чужими вустами. Але не схоже, що Кремль при цьому готовий давати задню і реально виводити війська з окупованих територій.
Про це свідчить заява африканських лідерів на спільному брифінгу з Зеленським, що в них з Кремлем вже є якась дорожня карта. Ніяких папірців за спиною України апріорі не може бути.
Очевидно, що країни Глобального Півдня зацікавлені в продовженні зернової угоди, тому їх «формула» передбачає безумовну її пролонгацію.
Є там і пункт про добриво – це вже зацікавленість Москви.
США та Китай встигли схвально згадати про африканську мирну ініціативу.
Щоправда, представник Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що вони підтримають його в разі, якщо Україна на це погодиться.
Україна ж стоїть на своїй «формули миру», яка передбачає справедливе покарання РФ за руйнування і вбивства, і вимагає репарацій.
Завтра президенти у Санкт-Петербурзі зустрінуться з Путіним.
Ну а сьогодні вони спілкувалися з українською владою під акомпанемент ворожих обстрілів столиці. Правда, самі африканські президенти заперечують, що Київ обстрілюють росіяни. І це показово…
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