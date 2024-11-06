Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian

У США проходить голосування за майбутнього президента США

Деякі радники Дональда Трампа закликають його оголосити про перемогу на виборах президента США у ніч проти 6 листопада, якщо він матиме значну перевагу над Камалою Гарріс у ключових штатах. Про це повідомляє видання The Guardian.

Як повідомляє видання, деякі представники оточення Трампа вважають, що він нічого не втратить, якщо оголосить про перемогу, маючи перевагу у кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії або якщо закриті опитування республіканців показуватимуть можливість його перемоги.

Проте, деякі радники застерігають, що Трампу варто утриматися від заяв, якщо розрив у ключових штатах буде незначним.

Зокрема, таку позицію висловив колишній стратег Білого дому Стівен Беннон, який, за даними джерел, минулого тижня обговорював це питання з Трампом.

The Guardian зазначає, що поки невідомо, яке рішення прийняв сам кандидат від республіканців. Однак джерела вказують, що останнє слово залишатиметься за Трампом, і якщо він вирішить передчасно оголосити себе переможцем, його буде важко переконати відмовитися від цього кроку.

Нагадаємо, у США 5 листопада тривають президентські вибори, на яких основними кандидатами на посаду глави держави є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.