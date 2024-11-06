Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу
фото з відкритих джерел

У США проходить голосування за майбутнього президента США

Деякі радники Дональда Трампа закликають його оголосити про перемогу на виборах президента США у ніч проти 6 листопада, якщо він матиме значну перевагу над Камалою Гарріс у ключових штатах. Про це повідомляє видання The Guardian.

Як повідомляє видання, деякі представники оточення Трампа вважають, що він нічого не втратить, якщо оголосить про перемогу, маючи перевагу у кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії або якщо закриті опитування республіканців показуватимуть можливість його перемоги.

Проте, деякі радники застерігають, що Трампу варто утриматися від заяв, якщо розрив у ключових штатах буде незначним.

Зокрема, таку позицію висловив колишній стратег Білого дому Стівен Беннон, який, за даними джерел, минулого тижня обговорював це питання з Трампом.

The Guardian зазначає, що поки невідомо, яке рішення прийняв сам кандидат від республіканців. Однак джерела вказують, що останнє слово залишатиметься за Трампом, і якщо він вирішить передчасно оголосити себе переможцем, його буде важко переконати відмовитися від цього кроку.

Нагадаємо, у США 5 листопада тривають президентські вибори, на яких основними кандидатами на посаду глави держави є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

Читайте також:

Теги: вибори Дональд Трамп Камала Гарріс погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майя Санду виграла вибори у Молдові
Майя Санду виграла вибори в Молдові
4 листопада, 00:50
Протести у Грузії через фальсифікацію результатів виборів, 28 жовтня 2024 року
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
31 жовтня, 21:21
Частина демократів почала висловлювати розчарування через можливу поразку віцепрезидентки на виборах у США
Демократи розпочали пошуки винних у разі можливої поразки Гарріс на виборах – The Hill
31 жовтня, 14:23
МВС Грузії затримало винних у фальсифікації виборів
Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих
31 жовтня, 13:46
Президент наголосив, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії, то Молдову чекатиме така ж доля, що й Грузію 
Зеленський про результати парламентських виборів у Грузії: сьогодні перемогла Росія
30 жовтня, 14:22
Гейтс публічно не підтримував Гарріс, і його пожертвування буде істотною зміною в стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків
Білл Гейтс змінив свою стратегію і вперше пожертвував кандидату у президенти США
23 жовтня, 11:19
Чинна президентка Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») перемагає у першому турі
Драма Майї Санду. Хто розколов Молдову 20 жовтня 2024 року Сусіди
21 жовтня, 11:30
Камала Гарріс оприлюднила лист від свого лікаря, який визнав її здоровою
Гарріс звинувачує Трампа в приховуванні інформації про його здоров’я
13 жовтня, 18:29
Раніше Трамп попросив Байдена посилити його заходи безпеки через загрозу від Ірану
США можуть оголосити війну Ірану: Байден назвав умову
12 жовтня, 14:15

Політика

Перші результати екзит-полів у США
Перші результати екзит-полів у США
Армія Ізраїлю ліквідувала склади «Хезболли» у Сирії
Армія Ізраїлю ліквідувала склади «Хезболли» у Сирії
Гарріс і Трамп змагаються «нога у ногу» в семи ключових штатах
Гарріс і Трамп змагаються «нога у ногу» в семи ключових штатах
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian
Радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на виборах – The Guardian
Трамп повідомив, чи буде знову балотуватися на пост президента у разі програшу
Трамп повідомив, чи буде знову балотуватися на пост президента у разі програшу
На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
12K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
11K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
11K
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes

Новини

В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Вчора, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
4 листопада, 22:41

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua