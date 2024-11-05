Вибори президента США: перше поселення оголосило результати  

Жінка записує результат підрахунку голосів під час президентських виборів у США 2024 року в день виборів у Діксвіл Нотч, Нью-Гемпшир, 5 листопада 2024 року

Оголошення результатів виборів у Діксвілл-Нотч традиційно відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США

Президентські вибори у США розпочато. Відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Про це повідомляє CNN.

Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу. За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі.

Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

Всі виборці у Діксвілл-Нотч, які мають право голосу, збираються в нині непрацюючому готелі «Бальзамс», щоб віддати свої таємні голоси. Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.

На останніх двох президентських виборах виборці у Діксвілл-Нотч підтримали кандидата від Демократичної партії. Так, у 2020 році вони одностайно віддали п'ять голосів за президента Джо Байдена, а у 2016 році – чотири із семи голосів отримала Гілларі Клінтон. Два віддали за Трампа та один – за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона.

Відомо, що у січні чотири зареєстрованих республіканських виборців і двоє незалежних взяли участь у праймеріз Республіканської партії. Тоді вони віддали шість голосів за ексгубернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.