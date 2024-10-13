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Гарріс звинувачує Трампа в приховуванні інформації про його здоров’я

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гарріс звинувачує Трампа в приховуванні інформації про його здоров’я
Камала Гарріс оприлюднила лист від свого лікаря, який визнав її здоровою
колаж: РБК

59-річна Гарріс змагається на виборах проти 78-річного Трампа

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс оприлюднила дані медогляду, який визнав її здоровою. Тепер вона намагається створити контраст зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters. 

«Вона володіє фізичною та психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання обов’язків президента, включаючи обов’язки голови виконавчої влади, глави держави та головнокомандувача», – повідомив лікар Гарріс.

У матеріалі йдеться, що 59-річна Гарріс змагається на виборах проти 78-річного Трампа. Її помічник зазначив, що віцепрезидентка оприлюднила свою медичну інформацію, щоб підкреслити небажання Трампа зробити те ж саме.

Гарріс заявила, що відмова Трампа надати докладні медичні звіти демонструє його «непрозорість». У відповідь на це директор з комунікацій кампанії республіканця, Стівен Ченг, підкреслив, що Трамп добровільно надав інформацію про стан свого здоров'я і знаходиться «у чудовій фізичній формі, щоб виконувати обов'язки головнокомандувача».

Нагадаємо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має «чудове здоров’я» і «фізичну й психічну стійкість», необхідну для успішного виконання обов’язків президента, заявив її лікар у листі, опублікованому Білим домом.

До слова, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році.

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Теги: здоров'я вибори Дональд Трамп вибори у США президент Камала Гарріс

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