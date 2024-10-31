Демократи розпочали пошуки винних у разі можливої поразки Гарріс на виборах – The Hill

Частина демократів почала висловлювати розчарування через можливу поразку віцепрезидентки на виборах у США

Деякі демократи намагаються покласти відповідальність у можливій поразці Гарріс на президента Байдена

Представники демократичних кіл вже почали шукати винних у разі, якщо кандидатка на пост президента США Камала Гарріс програє вибори колишньому президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє The Hill.

Як зазначає ЗМІ, хоч деякі демократи досі сподіваються на перемогу Гарріс, частина все ж почала висловлювати розчарування через низку факторів, які з самого початку заважали кампанії віцепрезидентки.

Критики вважають, що повідомлення або позиція Гарріс з економічних питань не були достатньо переконливими, що викликало незадоволення серед виборців. Деякі демократи вже намагаються покласти провину на президента Байдена, який, на їхню думку, занадто довго відходив убік

«Якщо Гарріс програє, буде метушня, щоб знайти винних», – вважає стратег від Демократичної партії.

The Hill зазначає, рішення віцепрезидентки обрати губернатора Міннесоти Тіма Волза своїм напарником, а не губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, безсумнівно, буде переосмислено, якщо Трамп переможе у ключовому штаті.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.