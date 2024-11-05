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На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На декількох дільницях у США було зупинено голосування через російські погрози
У Снеллвіллі виборці чекають, щоб проголосувати на виборах
фото: The New York Times

Погрози про замінування змусили виборчі дільниці у місті Юніон-Сіті тимчасового закритися

В американському штаті Джорджія зупиняли голосування на двох виборчих дільницях через повідомлення про нібито мінування. Про це повідомляє CNN.

За інформацією поліції округу Фултон, фейкові погрози про замінування стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті, розташованому неподалік від Атланти.

Зазначається, що адреси електронної пошти можуть бути підроблені, і офіційні особи США ще не підтвердили, що погрози надійшли з Росії. Але слідчі вивчають історію активності облікового запису електронної пошти, щоб спробувати визначити, хто стоїть за цими погрозами.

«Ми чули деякі погрози російського походження. В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо і будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень», – заявив державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

Посадовець не уточнив, як саме було визначено, що погрози про замінування надійшли з Росії. Водночас Федеральне бюро розслідувань заявило, що йому відомо про погрози замінування виборчих дільниць у кількох штатах, «багато з яких, як видається, надходили з російських поштових доменів». Однак жодна з погроз поки що не була визнана достовірною.

Карта президентських виборів у США

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував у Флориді. Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Також кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс проголосував на виборах в місті Цинциннаті штату Огайо та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Як відомо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

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Теги: вибори у США замінування росія ФБР

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