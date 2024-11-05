Джей Ді Венс проголосував на виборах у США та дав прогноз

Кандидат у віцепрезиденти США каже, що республіканці «справді очікують на перемогу» на виборах

Венс зазначив, що віддав голос за Дональда Трампа і за себе

Республіканський кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс проголосував на виборах в місті Цинциннаті штату Огайо та заявив, що очікує на перемогу своєї партії. Про це соратник Дональда Трампа розповів журналістам після голосування.

Венс, який нині є сенатором від штату Огайо, підтвердив, що віддав голос «за Дональда Трампа і за себе, як і моя дружина».

«Сподіваюсь, люди приведуть до перемоги Трампа… У мене гарне передчуття», – додав політик, сказавши пізніше, що республіканці «справді очікують на перемогу» на виборах.

«Я дуже сподіваюся, що ви проголосуєте сьогодні за Дональда Трампа. Я думаю, що його політика сприятиме миру і процвітанню наших громадян. Але якщо ви проголосуєте не так, як мені хочеться, я не ставитимусь до вас гірше», – запевнив Венс.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.