Ракети Atacms для України: чи є зрушення у Білому домі

У США питання Atacms не знімається з порядку денного

У Білому домі тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності Atacms. Поки що рішення не ухвалено. Про це повідомив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Telegraph.

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Кірбі зазначив, що у Сполучених Штатах ведеться довга розмова про надання Україні крилатих ракет великої дальності, і ця дискусія досі триває.

«Президент не сказав, що зробить це, але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи, міністерство оборони, державний департамент, Рада національної безпеки розглянули питання Atacms. Вони не знімаються зі столу», – заявив представник Білого дому.

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Нагадаємо, днями четверо сенаторів від Республіканської партії закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена негайно надати Україні ракети Atacms.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms.

Нагадаємо, Пентагон відреагував на чутки про передачу Україні ракет Atacms. Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.