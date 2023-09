Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч

Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Atacms від США. Окупанти намагаються змінити тактику війни. Росіяни посилили військову активність навколо ЗАЕС. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники. Про це повідомляє ABC News.

За словами одного з чиновників із доступом до планів допомоги у сфері безпеки Штатів, «вони (ракети Atacms) наближаються». При цьому він додав, що, як зазвичай відбувається у подібних питаннях, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення. Також офіційна особа зазначила, що остаточного рішення ще не було ухвалено. За словами урядовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

Російські збройні сили внесли значні зміни в командування та управління армією на війні в Україні, щоб захистити свою інфраструктуру та покращити обмін інформацією. За інформацією аналітиків, російські війська вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре оборонених позицій.

Можливо, російські війська покращили зв’язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв’язок. Водночас сигнали на батальйонному рівні у російській армії все ще часто незашифровані, російський персонал нерідко передає конфіденційну інформацію через незахищені канали.

МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті.

Зазначається, що починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько 20 вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама ЗАЕС не постраждала. Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів.

Землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки. Землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас, приблизно за 75 км на південний схід від міста Марракеш.

