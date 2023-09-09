Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч

Окупанти намагаються змінити тактику війни на тлі контрнаступу ЗСУ

Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Atacms від США. Окупанти намагаються змінити тактику війни. Росіяни посилили військову активність навколо ЗАЕС. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Ракети Atacms від США

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники. Про це повідомляє ABC News.

За словами одного з чиновників із доступом до планів допомоги у сфері безпеки Штатів, «вони (ракети Atacms) наближаються». При цьому він додав, що, як зазвичай відбувається у подібних питаннях, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення. Також офіційна особа зазначила, що остаточного рішення ще не було ухвалено. За словами урядовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

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Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Окупанти змінюють тактику

Російські збройні сили внесли значні зміни в командування та управління армією на війні в Україні, щоб захистити свою інфраструктуру та покращити обмін інформацією. За інформацією аналітиків, російські війська вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре оборонених позицій.

Можливо, російські війська покращили зв’язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв’язок. Водночас сигнали на батальйонному рівні у російській армії все ще часто незашифровані, російський персонал нерідко передає конфіденційну інформацію через незахищені канали.

Посилена військова активність навколо ЗАЕС

МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня. Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті.

Зазначається, що починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько 20 вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама ЗАЕС не постраждала. Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів.

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Землетрус в Марокко

Землетрус магнітудою 6,8 стався в гірській місцевості у Марокко на півночі Африки. Землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас, приблизно за 75 км на південний схід від міста Марракеш.

Watch: A video shows the aftermath of the earthquake that hit several regions in Morocco, leaving at least 296 people dead. #MoroccoEarthquake



Read more: https://t.co/MKy8gVkSXp pic.twitter.com/kac9iPyrc3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2023

Землетрус стався в межах Африканської плити, приблизно за 550 км на південь від межі плит між Африканською та Євразійською плитами. У місці цього землетрусу Африканська плита переміщується приблизно на 24 мм за рік відносно Євразійської плити. Зазначається, що у регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.

Відомо, що наразі загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 – поранені. Пошкоджені будівлі у великих містах, зруйновані архітектурні пам’ятки.