Ракетні уламки впали біля посольства України в Ізраїлі (фото)

Єгор Голівець
За 30 метрів від посольства України впали уламки ракети Ірану
фото з відкритих джерел

Частини іранської ракети впали за десятки метрів від будівлі, у МЗС заявили про загрозу

Уламки іранської касетної ракети впали неподалік посольства України в Ізраїлі, інцидент стався вранці 31 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

фото: @andrii_sybiha

За його словами, частини ракети впали приблизно за 30 метрів від будівлі дипломатичного представництва. У момент інциденту в посольстві перебували люди, однак ніхто не постраждав.

Глава МЗС наголосив, що цей випадок демонструє небезпеку з боку Ірану для регіону. «Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й елементарні норми людського життя», – зазначив Сибіга. Міністр підкреслив необхідність міжнародної консолідації для протидії таким загрозам та захисту цивільного населення.

Уламки впали на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. За оцінкою української сторони, дії Ірану створюють ризики не лише для військових об’єктів, а й для дипломатичних установ. Україна, за словами Сибіги, продовжує робити свій внесок у спільні зусилля міжнародної спільноти для стримування таких загроз.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагається балансувати у відносинах між Росією та Україною, попри війну та співпрацю Москви з Іраном. Про це глава держави сказав в інтерв’ю N12 після повернення з Близького Сходу, де він відвідав низку країн регіону. Водночас Ізраїль став єдиною державою, яку він не відвідав.

