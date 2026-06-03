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Дуда прокоментував заклики забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дуда прокоментував заклики забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі
Саме Дуда у 2023 році нагородив Зеленського орденом Білого Орла
фото: Офіс президента
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Навроцький ініціював позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прокоментував суперечки навколо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. В інтерв'ю Onet Дуда нагадав, що нагороджував Зеленського навесні 2023 року за інших обставин, передає «Главком».

«Володимир Зеленський отримав Орден Білого Орла в інший час і за інших умов. Зараз вони змінилися, як і поведінка Володимира Зеленського. І це очевидно», – заявив експрезидент Польщі.

Водночас Дуда наголосив, що остаточне рішення щодо можливого позбавлення нагороди належить чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому.

«Звичайно, президент вислухає думку капітули і, приймаючи рішення, обов’язково врахує всі обставини та факти. А вони різні – не всі запам’яталися, не всі широко відомі і не всі помітні в нинішній атмосфері», – додав він.

Орден Білого Орла Зеленський отримав від Анджея Дуди у 2023 році за особливі заслуги у розвитку польсько-українських відносин. Відповідну нагороду йому вручив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі у Варшаві.

Натомість новий президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

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Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський орден Кароль Навроцький

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