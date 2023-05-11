ЄС підготує мільйон снарядів та понад 1000 ракет для України

Боррель: «Перший транш становив €500 мільйонів. Сьогодні ми наближаємось до шести тисяч мільйонів євро»

За словами політика, сумарна допомога Україні з боку країн та організацій ЄС становить €16 мільярдів

В Європейському союзі підготують для України 1 млн снарядів 155 мм. Також ще понад одну тисячу ракет. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на Європейській конференції з питань оборони та безпеки.

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За словами політика, сумарна допомога Україні з боку країн та організацій ЄС становить €16 мільярдів.

«Перший транш становив €500 мільйонів. Сьогодні ми наближаємось до шести тисяч мільйонів євро. Разом країни та організації ЄС надали допомоги на €16 мільярдів, і це не кінець», – заявив Боррель.

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Посадовець розповів, що ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця року ця кількість досягне 30 000.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії.

Додамо, 5 травня Рада ЄС остаточно затвердила виділення €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів у інтерв’ю чому ЄС не припинятиме підтримувати Україну та що станеться, якщо Захід перестане надавати країні військову допомогу.