Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США

У Берліні вважають, що розвиток безпілотних систем є критично важливим для стримування російської агресії

Європа має негайно впроваджувати досвід України у розробці та застосуванні безпілотних технологій, щоб компенсувати можливе скорочення американської військової присутності на континенті. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише «Главком» з посиланням на Politico.

Йоганн Вадефуль наголосив, що досвід України у сфері БпЛА демонструє можливість створювати сучасні військові спроможності у рази швидше, ніж це звикли робити європейські бюрократичні структури.

«Ми повинні розглядати це як заклик до швидшого розвитку власних можливостей, цього неможливо уникнути. Україна довела, що дрони – це ключовий елемент безпеки, здатний ефективно протидіяти значно дорожчим системам», – заявив міністр.

Ця позиція збігається з нещодавніми заявами Еммануеля Макрона та підготовкою масштабної угоди Drone Deal між Україною та ЄС, про яку вчора у Єревані говорили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн.

Пентагон уже офіційно оголосив про план виведення близько 5 тис. американських військових із баз на території Німеччини.

Хоча Вадефуль висловив упевненість у майбутньому НАТО та зацікавленості США в Альянсі, він підкреслив: Європа має бути готова захищати себе власними силами, використовуючи найбільш ефективні та дешеві у виробництві засоби.

Нагадаємо, оголошення про скорочення американської військової присутності у ФРН спровокувало нову хвилю дискусій у німецькому уряді. Представники владної Соціал-демократичної партії (СДПН) виступили з ініціативою відновлення дипломатичного діалогу з Росією щодо контролю над озброєннями.