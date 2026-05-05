Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США
Вадефуль наголосив, що досвід України у сфері БпЛА демонструє можливість створювати сучасні військові спроможності
фото з відкритих джерел

У Берліні вважають, що розвиток безпілотних систем є критично важливим для стримування російської агресії

Європа має негайно впроваджувати досвід України у розробці та застосуванні безпілотних технологій, щоб компенсувати можливе скорочення американської військової присутності на континенті. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише «Главком» з посиланням на Politico.

Йоганн Вадефуль наголосив, що досвід України у сфері БпЛА демонструє можливість створювати сучасні військові спроможності у рази швидше, ніж це звикли робити європейські бюрократичні структури.

«Ми повинні розглядати це як заклик до швидшого розвитку власних можливостей, цього неможливо уникнути. Україна довела, що дрони – це ключовий елемент безпеки, здатний ефективно протидіяти значно дорожчим системам», – заявив міністр.

Ця позиція збігається з нещодавніми заявами Еммануеля Макрона та підготовкою масштабної угоди Drone Deal між Україною та ЄС, про яку вчора у Єревані говорили Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн.

Пентагон уже офіційно оголосив про план виведення близько 5 тис. американських військових із баз на території Німеччини.

Хоча Вадефуль висловив упевненість у майбутньому НАТО та зацікавленості США в Альянсі, він підкреслив: Європа має бути готова захищати себе власними силами, використовуючи найбільш ефективні та дешеві у виробництві засоби.

Нагадаємо, оголошення про скорочення американської військової присутності у ФРН спровокувало нову хвилю дискусій у німецькому уряді. Представники владної Соціал-демократичної партії (СДПН) виступили з ініціативою відновлення дипломатичного діалогу з Росією щодо контролю над озброєннями. 

Читайте також:

Теги: Німеччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі
Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців
2 травня, 15:00
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір завершити вступ до ЄС до 2027 року
Конфлікт очікувань. FT дізналося про напруженість між Зеленським та ЄС через терміни вступу
1 травня, 14:21
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
29 квiтня, 20:08
Україні потрібна постійна платформа у Брюсселі, яка професійно працюватиме не епізодично, а щодня
Європейська оборонна система без України стане повільнішою та дорожчою. І ось чому
28 квiтня, 10:31
Стубб оцінив втрати РФ у війні проти України за 4 місяці
Фінляндія розкрила співвідношення втрат у війні РФ проти України
27 квiтня, 08:34
США запросили українських інструкторів на базу в Саудівській Аравії
США впровадили українські технології ППО на ключовій базі
22 квiтня, 14:27
Пакет передбачає фінансування на €90 млрд і нові обмеження проти РФ
Посли ЄС схвалили кредит Україні на €90 млрд і нові санкції проти РФ
22 квiтня, 14:20
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
10 квiтня, 20:30
Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20

Політика

Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США
Німеччина закликає Європу перейняти досвід України у війні дронів через «відхід» США
Польща веде переговори зі США про розширення американської військової присутності
Польща веде переговори зі США про розширення американської військової присутності
CNN: Путін перейшов на режим існування в цифровій та фізичній ізоляції
CNN: Путін перейшов на режим існування в цифровій та фізичній ізоляції
Reuters: Розвідка США вважає, що аваіудари не завдали шкоди ядерній програмі Ірану
Reuters: Розвідка США вважає, що аваіудари не завдали шкоди ядерній програмі Ірану
Канада та ЄС посилюють союз на тлі напруженості з США
Канада та ЄС посилюють союз на тлі напруженості з США
Глава МЗС Ірану заявив, що військового вирішення кризи на Близькому Сході немає
Глава МЗС Ірану заявив, що військового вирішення кризи на Близькому Сході немає

Новини

В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua