Головна Країна Політика
search button user button menu button

ППО, ракети та протибалістичні рішення. Україна розширює співпрацю з Diehl Defence

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом
фото: Михайло Федоров

Глава Міноборони та гендиректор німецького концерну обговорили збільшення постачання ракет до систем Iris-T

Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом посилення протиповітряної оборони України, пришвидшення постачання ракет до систем Iris-T і до F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника оборонного відомства.

«Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом – провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів», – каже він.

Крім того, сторони обговорили збільшення та пришвидшення постачання ракет до систем Iris-T. «Ці рішення вже довели ефективність у бойових умовах і є важливою частиною багаторівневої системи захисту неба. Також – розвиток ракетних проєктів для F-16 та можливість тестувати нові рішення в Україні», – наголосив Федоров.

Окремо, за словами міністра, обговорили постачання боєприпасів підвищеної дальності за підтримки ЄС, а також розвиток рішень у сфері радарів та протибалістичного захисту. «Вдячний Diehl Defence за надані рішення й готовність розширювати співпрацю. Це системна робота, яка посилює захист українського неба і зміцнює безпеку Європи», – зазначив міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що розробка власної антибалістичної ракети є одним із найскладніших завдань для оборонно-промислового комплексу країни. Зеленський наголосив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет, тому необхідно працювати над створенням власних або розвивати спільні проєкти з партнерами.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сигналів про припинення постачання зброї в межах програми Purl немає. Він підкреслив, що Україна суттєво наростила виробництво дронів, фактично зробивши ставку на безпілотники як альтернативу артилерійським снарядам.

Читайте також:

Теги: Михайло Федоров Німеччина Міноборони озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua