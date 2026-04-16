ППО, ракети та протибалістичні рішення. Україна розширює співпрацю з Diehl Defence

Глава Міноборони та гендиректор німецького концерну обговорили збільшення постачання ракет до систем Iris-T

Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом посилення протиповітряної оборони України, пришвидшення постачання ракет до систем Iris-T і до F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника оборонного відомства.

«Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом – провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів», – каже він.

Крім того, сторони обговорили збільшення та пришвидшення постачання ракет до систем Iris-T. «Ці рішення вже довели ефективність у бойових умовах і є важливою частиною багаторівневої системи захисту неба. Також – розвиток ракетних проєктів для F-16 та можливість тестувати нові рішення в Україні», – наголосив Федоров.

Окремо, за словами міністра, обговорили постачання боєприпасів підвищеної дальності за підтримки ЄС, а також розвиток рішень у сфері радарів та протибалістичного захисту. «Вдячний Diehl Defence за надані рішення й готовність розширювати співпрацю. Це системна робота, яка посилює захист українського неба і зміцнює безпеку Європи», – зазначив міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що розробка власної антибалістичної ракети є одним із найскладніших завдань для оборонно-промислового комплексу країни. Зеленський наголосив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет, тому необхідно працювати над створенням власних або розвивати спільні проєкти з партнерами.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сигналів про припинення постачання зброї в межах програми Purl немає. Він підкреслив, що Україна суттєво наростила виробництво дронів, фактично зробивши ставку на безпілотники як альтернативу артилерійським снарядам.