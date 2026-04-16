Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів

Російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Україні

Російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.