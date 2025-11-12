Трамп знав про злочини Епштейна? Демократи оприлюднили нові листи

Демократи оприлюднили нові докази, що начебто підтверджують причетність Трампа до мережі торгівлі дівчатами

Демократи з Палати представників США оприлюднили три електронні листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів згадує президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом. В електронному листі до Максвелл від квітня 2011 року йдеться: «Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкає, – це Трамп… [Жертва] провела кілька годин у моєму будинку з ним». На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: «Я думала про це…»

Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре – одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні. Республіканці звинувачують демократів у приховуванні її імені, оскільки Джуффре не винила Трампа в будь-яких протиправних діях.

Другий оприлюднений документ містить листування між Епштейном та Майклом Вольфом датоване кінцем січня 2019 року. У ньому Епштейн згадував твердження Трампа про те, що він просив Епштейна відмовитися від членства в клубі Мар-а-Лаго.

«Трамп сказав, що попросив мене відмовитися від членства, [хоча] я ніколи не був членом… Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це», – зазначено в листі.

У третьому електронному листі, опублікованому комітетом, Майкл Вольф нібито написав Епштейну 15 грудня 2015 року з темою «Попередження». Це був день дебатів республіканців на CNN, зазначає видання. «Я чув, що CNN планує сьогодні ввечері запитати Трампа про його стосунки з вами – або в ефірі, або після дебатів», – нібито написав Вольф Епштейну.

На це Епштейн відповів: «Якщо ми зможемо підготувати для нього відповідь, як ви думаєте, якою вона має бути?». Ось, що нібито запропонував Вольф:

«Я думаю, ви повинні дозволити йому повіситися. Якщо він скаже, що не був у літаку або в будинку, це дасть вам цінний піар і політичний капітал. Ти можеш підвісити його так що це потенційно принесе тобі позитивну вигоду, або – якщо дійсно виглядає, що він може виграти – ти можеш врятувати його, створивши борг. Звичайно, можливо, що, коли його запитають, він скаже, що Джеффрі – чудовий хлопець, який отримав несправедливе ставлення і є жертвою політкоректності, яка буде заборонена в режимі Трампа».

Джеффрі Епштейн – американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування та експлуатації неповнолітніх. 2008 року він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

Нагадаємо, поблизу Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, який тримається за руки із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Вона називається «Друзі назавжди». На табличці статуї було написано: «Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його «найближчим другом» Джеффрі Епштейном».

Раніше Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США дійшли висновку, що Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей та не вів списку клієнтів. У в'язниці він наклав на себе руки, а не був убитий. Раніше Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту з Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу.

До слова, прессекретарка Білого дому Каролін Левітт спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря.