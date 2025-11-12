Трамп знав про злочини Епштейна? Демократи оприлюднили нові листи
Демократи оприлюднили нові докази, що начебто підтверджують причетність Трампа до мережі торгівлі дівчатами
Демократи з Палати представників США оприлюднили три електронні листи, у яких ґвалтівник та торговець людьми Джеффрі Епштейн кілька разів згадує президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.
Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом. В електронному листі до Максвелл від квітня 2011 року йдеться: «Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкає, – це Трамп… [Жертва] провела кілька годин у моєму будинку з ним». На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: «Я думала про це…»
Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре – одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні. Республіканці звинувачують демократів у приховуванні її імені, оскільки Джуффре не винила Трампа в будь-яких протиправних діях.
Другий оприлюднений документ містить листування між Епштейном та Майклом Вольфом датоване кінцем січня 2019 року. У ньому Епштейн згадував твердження Трампа про те, що він просив Епштейна відмовитися від членства в клубі Мар-а-Лаго.
«Трамп сказав, що попросив мене відмовитися від членства, [хоча] я ніколи не був членом… Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це», – зазначено в листі.
У третьому електронному листі, опублікованому комітетом, Майкл Вольф нібито написав Епштейну 15 грудня 2015 року з темою «Попередження». Це був день дебатів республіканців на CNN, зазначає видання. «Я чув, що CNN планує сьогодні ввечері запитати Трампа про його стосунки з вами – або в ефірі, або після дебатів», – нібито написав Вольф Епштейну.
На це Епштейн відповів: «Якщо ми зможемо підготувати для нього відповідь, як ви думаєте, якою вона має бути?». Ось, що нібито запропонував Вольф:
«Я думаю, ви повинні дозволити йому повіситися. Якщо він скаже, що не був у літаку або в будинку, це дасть вам цінний піар і політичний капітал. Ти можеш підвісити його так що це потенційно принесе тобі позитивну вигоду, або – якщо дійсно виглядає, що він може виграти – ти можеш врятувати його, створивши борг. Звичайно, можливо, що, коли його запитають, він скаже, що Джеффрі – чудовий хлопець, який отримав несправедливе ставлення і є жертвою політкоректності, яка буде заборонена в режимі Трампа».
Нагадаємо, поблизу Капітолію невідомі встановили статую президента США Дональда Трампа, який тримається за руки із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Вона називається «Друзі назавжди». На табличці статуї було написано: «Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його «найближчим другом» Джеффрі Епштейном».
Раніше Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США дійшли висновку, що Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей та не вів списку клієнтів. У в'язниці він наклав на себе руки, а не був убитий. Раніше Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп уперше відкрито розповів про причини конфлікту з Джеффрі Епштейном. Цей інцидент, за його словами, остаточно зруйнував їхню дружбу.
До слова, прессекретарка Білого дому Каролін Левітт спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря.
Коментарі — 0