Лавров назвав умову для продовження переговорів із США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США
Лавров вважає, що основою для угоди про припинення агресії проти України повинні стати «домовленості», досягнуті під час саміту на Алясці
фото: Associated Press

Міністр закордонних справ РФ наполягає, що під час переговорів повинні бути враховані «інтереси Кремля»

Особиста зустріч очільника Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо, яку було скасовано Вашингтоном, для обговорення мирного врегулювання війни в Україні все ще може відбутися. Як інформує «Главком», про свою готовність до таких переговорів Лавров заявив пропагандистам російського «РИА Новости».

При цьому міністр закордонних справ РФ наполягає, що під час переговорів повинні бути враховані «інтереси Кремля».

«Ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування… Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно», – сказав він.

Лавров вважає, що основою для потенційної угоди про припинення агресії проти України повинні стати «домовленості», досягнуті під час саміту президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці.

«Тоді американці запевнили нас зможуть гарантувати, що Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, в цьому плані виникли певні труднощі», – припустив очільник російського зовнішньополітичного відомства.

Лавров також традиційно звинуватив країни ЄС та Велику Британію у перешкоджанні діалогу Росії та США.

«Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами і повністю зосередитися на військовому тиску на Росію», – сказав він.

Нагадаємо, зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися наприкінці жовтня, була відкладена.

Після розмови Рубіо і Лаврова американські офіційні особи вважають, що позиція Росії не сильно змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо, ймовірно, не рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий прийняти концепцію США щодо України і «рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі». 

За словами Лаврова, прямої відповіді від США на цю пропозицію нібито не надійшло. Міністр додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції.

міністр Марко Рубіо США Сергій Лавров переговори

