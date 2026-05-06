Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським
Марко Рубіо та Папа Римський обговорять ситуацію на Кубі
колаж: glavcom.ua

Марко Рубіо та Папа Римський проведуть пряму розмову про американську політику

Державний секретар США Марко Рубіо планує відвідати Ватикан для зустрічі з Папою Римським Левом XIV. За інформацією Reuters, головними темами переговорів стануть релігійна свобода у світі та ситуація на Кубі, передає «Главком».

Цей візит відбувається на тлі публічних розбіжностей між понтифіком та президентом Дональдом Трампом, зокрема щодо військової політики США. Посол США при Святому Престолі Браян Берч зазначив, що між державами існують суперечності, проте «братерство та справжній діалог» є ключовими способами їх вирішення.

Очікується, що Рубіо та Лев XIV проведуть пряму розмову про американську політику, щоб зняти напруженість у відносинах.

Сам Марко Рубіо підкреслив, що Ватикан є не лише релігійним центром, а й повноцінною державою, з якою Вашингтон має багато спільних інтересів. Зокрема, США співпрацюють із Католицькою церквою у питанні розподілу гуманітарної допомоги на Кубі. Держсекретар також висловив занепокоєння через утиски християнських меншин в Африці та загальне знищення релігійних свобод у світі, зазначивши, що Ватикан поділяє ці тривоги.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.

Теги: США Марко Рубіо Ватикан Папа Римський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Мелоні різко засудила операцію США та Ізраїлю проти Ірану
Мелоні дистанціювалася від США: Politico роз’яснює, що сталося
9 квiтня, 21:38
Весняні збори триватимуть з 13 по 18 квітня
Українська делегація вирушила до США: ключові теми обговорення
13 квiтня, 16:29
Мелоні вважалася одним із найближчих союзників Трампа в Європі
Мелоні розкритикувала Трампа через нападки на Папу Римського
13 квiтня, 22:49
Союзники Трампа назвали інцидент жартом і не надали йому великого значення
Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики
15 квiтня, 11:24
Іспанія витрачає на оборону менше рекомендованих НАТО 2% ВВП, що регулярно викликає критику з боку союзників
США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ
24 квiтня, 21:58
Чорнобильська атомна станція
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
29 квiтня, 19:10
Востаннє держборг перевищив 100% ВВП у 2020 році через пандемію
Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП
1 травня, 17:00
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
3 травня, 05:57
Грем: Жорстка відповідь на підтримку нашого союзника, ОАЕ, підтвердить, що Америка є надійним партнером
Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ
4 травня, 22:49

Політика

Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським
Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу
Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua