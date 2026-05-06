Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським

Марко Рубіо та Папа Римський проведуть пряму розмову про американську політику

Державний секретар США Марко Рубіо планує відвідати Ватикан для зустрічі з Папою Римським Левом XIV. За інформацією Reuters, головними темами переговорів стануть релігійна свобода у світі та ситуація на Кубі, передає «Главком».

Цей візит відбувається на тлі публічних розбіжностей між понтифіком та президентом Дональдом Трампом, зокрема щодо військової політики США. Посол США при Святому Престолі Браян Берч зазначив, що між державами існують суперечності, проте «братерство та справжній діалог» є ключовими способами їх вирішення.

Очікується, що Рубіо та Лев XIV проведуть пряму розмову про американську політику, щоб зняти напруженість у відносинах.

Сам Марко Рубіо підкреслив, що Ватикан є не лише релігійним центром, а й повноцінною державою, з якою Вашингтон має багато спільних інтересів. Зокрема, США співпрацюють із Католицькою церквою у питанні розподілу гуманітарної допомоги на Кубі. Держсекретар також висловив занепокоєння через утиски християнських меншин в Африці та загальне знищення релігійних свобод у світі, зазначивши, що Ватикан поділяє ці тривоги.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звинуватив Папу Римського Лева XIV у створенні небезпеки для вірян через нібито лояльне ставлення понтифіка до ядерної програми Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час обговорення справи ув’язненого гонконзького бізнесмена Джиммі Лая, Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви. Президент США стверджує, що понтифік не заперечує проти наявності у Тегерана ядерної зброї.

Нагадаємо, конфлікт між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV поглибився через принципову позицію Ватикану щодо воєнних дій США та Ізраїлю в Ірані. Понтифік гостро розкритикував риторику американського лідера, назвавши заяви про можливість ліквідації іранської цивілізації такими, що суперечать будь-яким нормам. Попри тиск із боку Білого дому, Лев XIV підкреслив, що не відчуває страху перед чинною адміністрацією і продовжить проповідувати євангельські цінності, оскільки вбачає у цьому свою головну місію.