Іранські танкери вийшли з-під блокади США: як їм це вдалося

Судна вимкнули транспондери і пройшли поза контролем військових кораблів США

Щонайменше два іранські нафтові танкери змогли обійти встановлену США морську блокаду в Перській затоці та вийти в Аравійське море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Йдеться про судна Hero II та Hedy під прапором Ірану, які перетнули умовну лінію блокади 20 квітня. Сукупно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

За даними аналітиків, вони стали частиною ширшої операції з обходу обмежень: флотилія суден, що діяла поза контролем американських військових кораблів, змогла доставити на ринок близько 9 мільйонів барелів нафти.

Фахівці зазначають, що ідентифікувати ці танкери вдалося лише за допомогою супутникового спостереження. Для уникнення контролю екіпажі вимикали транспондери, що ускладнює відстеження маршрутів суден у реальному часі.

Попри погрози з боку США, іранський нафтовий експорт продовжується. З початку минулого тижня щонайменше 34 танкери та газовози, пов’язані з Іраном, перетнули зону блокади, яка простягається від узбережжя Оману до ірано-пакистанського кордону.

З них 19 суден вийшли з Перської затоки, причому 17 перевозили нафту або інші енергоносії. Інші підсанкційні судна також продовжують випробовувати ефективність обмежень. Зокрема, танкер G Summer 22 квітня перетнув протоку і, за даними систем відстеження, вже вийшов за межі зони, де діє американська блокада.

Нагадаємо, що Сполучені Штати не розблоковуватимуть Ормузьку протоку, адже без цієї блокади досягти угоди з Іраном буде неможливо.

Трамп заявив, що насправді Іран зацікавлений у тому, щоб Ормузька протока залишалася відкритою, адже через її закриття країна втрачає $500 млн на день. За його словами, саме США «повністю заблокували» протоку, а іранські посадовці показово виступають за її закриття, щоб «зберегти обличчя».